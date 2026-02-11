दिल्ली में Jasmine Sandlas का 'धुरंधर' अंदाज: महिला प्रशंसकों से बदसलूकी पर रोका शो, कहा- 'जब तक लड़कियां सुरक्षित नहीं, मैं नहीं गाऊंगी' (Watch Video)

जैस्मिन सैंडलस (Photo Credits: Instagram)

नई दिल्ली: अपनी बेबाक आवाज और सशक्त व्यक्तित्व के लिए जानी जाने वाली पंजाबी सिंगर (Punjabi singer) जैस्मीन सैंडलस (Jasmine Sandlas) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके लिए प्रशंसकों की सुरक्षा सबसे पहले है. शनिवार, 7 फरवरी 2026 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में आयोजित 'HT सिटी अनविंड' फेस्टिवल ('HT City Unwind' Festival) के पांचवें संस्करण में जैस्मीन ने उस समय अपना कॉन्सर्ट बीच में ही रोक दिया, जब उन्होंने भीड़ में कुछ पुरुषों को महिला प्रशंसकों के साथ बदसलूकी करते देखा. यह भी पढ़ें: अभिनेता रणवीर सिंह को मिली करोड़ों के एक्सटॉर्शन की धमकी, रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस को बिश्नोई गैंग पर शक (View Post)

'जब तक लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, मैं नहीं गाऊंगी'

जैस्मीन सैंडलस जब 'इलीगल वेपन 2.0' और 'यार ना मिले' जैसे हिट गानों पर परफॉर्म कर रही थीं, तभी उनकी नजर सामने की कतारों में खड़ी महिलाओं को परेशान कर रहे दो युवकों पर पड़ी. जैस्मीन ने तुरंत संगीत रुकवाया और माइक पर सख्त लहजे में कहा:

'सिक्योरिटी, क्या आप प्लीज इन दो लड़कों को बाहर निकाल सकते हैं? ये लड़कियों को तंग कर रहे हैं. जब तक लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, मैं नहीं गाऊंगी। समस्या हल होने तक मैं यहीं खड़ी रहूंगी.'

जैस्मीन के इस कड़े स्टैंड को दर्शकों ने खूब सराहा. सुरक्षाकर्मियों द्वारा उन युवकों को कार्यक्रम स्थल से बाहर निकालने के बाद ही जैस्मीन ने अपना प्रदर्शन दोबारा शुरू किया.

जैस्मिन सैंडलस ने महिला फैंस के साथ बदसलूकी के बाद दिल्ली कॉन्सर्ट रोका – देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

मंच पर भावुक हुईं जैस्मीन

स्थिति सामान्य होने के बाद जैस्मीन काफी भावुक नजर आईं. जब उन्होंने प्रशंसकों के हाथों में 'गुलाबी क्वीन' लिखे हुए पोस्टर देखे, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने दिल्ली के दर्शकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "दिल्ली में परफॉर्म करना हमेशा जीवन बदल देने वाला अनुभव होता है. हर बार यहाँ का प्यार मुझे खास महसूस कराता है.'

आयशा खान का सरप्राइज कैमियो और खास पल

विवाद के बावजूद, शाम कई यादगार पलों से भरी रही. फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' पर एक्ट्रेस आयशा खान ने अचानक मंच पर आकर सबको चौंका दिया. इसके अलावा, जैस्मीन ने अपने आगामी म्यूजिक वीडियो 'इलीगल रॉबरी' के कुछ हिस्सों की शूटिंग भी लाइव स्टेज पर की, जिसमें उनकी अपील पर लाल रंग के कपड़े पहनकर आए सैकड़ों प्रशंसक शामिल हुए.

सुरक्षा को लेकर पहले भी रहे हैं विवाद

यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली में जैस्मीन के शो को लेकर चर्चा हुई हो. 2023 के अंत में, इसी स्टेडियम में परफॉर्म करने से कुछ घंटे पहले उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली थी. तब भी जैस्मीन ने पीछे हटने के बजाय भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अपना शो पूरा किया था. ताजा घटना के बाद आयोजकों ने फेस्टिवल के अगले दिनों (लकी अली और जैजी बी के प्रदर्शन) के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल और कड़े कर दिए हैं.