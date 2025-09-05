किसी का कमर छुआ तो किसी का बैक, किसी को बाहों में भर लिया; सोशल मीडिया पर छाए Pawan Singh के बैड टच VIDEO

Photo- @sanjayjourno & @NitinSabrangi/X

Pawan Singh Bad Touch Video: भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह इन दिनों ट्रोलर्स के निशाने पर हैं. हाल ही में लखनऊ में हुई एक विवादित घटना के बाद लोग उनसे नाराज नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर अब उनके पुराने वीडियो को तेजी से वायरल (Pawan Singh Viral Video) कर रहे हैं, जिनमें उन्हें अनुचित हरकतें करते देखा जा सकता है. वायरल हो रहे एक वीडियो में पवन सिंह भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी (Bhojpuri Actress Kajal Raghwani) के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं.

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. कई यूजर्स ने उनके व्यवहार को अनुचित बताते हुए उन्हें छिछोरा तक कह दिया.

पवन सिंह का एक और वीडियो वायरल

पवन सिंह का स्टेज वाला एक ओर वीडियो आ गया

क्रिएटर को अपनी बाहों में भरते दिखे

इसके अलावा एक और वीडियो में पवन सिंह किसी क्रिएटर को अपनी बाहों में भरते दिख रहे हैं. इस दौरान जब किसी ने आपत्ति जताई तो पवन ने इसे अपनी मर्जी बताकर पेश किया. उनकी ऐसी हरकतें प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बन गई हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री (Bhojpuri Industry) की छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं.

यूपी महिला आयोग ने दिखाई सख्ती

इस बीच उत्तर प्रदेश महिला आयोग (Uttar Pradesh Women Commission) ने पवन सिंह के खिलाफ सख्ती दिखाई है. अंजली राघव को बैड टच (Anjali Raghav Bad touch Case) के मामले में आयोग ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. दरअसल, लखनऊ में एक लाइव शो (Lucknow Live Show) के दौरान पवन सिंह ने कथित तौर पर हरियाणवी सिंगर अंजलि राघव (Haryanvi Singer Anjali Raghav) की कमर को छुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

अंजलि राघव ने दर्ज कराई FIR

इस घटना के खिलाफ अंजलि राघव ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की साइबर क्राइम सेल में भी शिकायत दर्ज कराई थी और 20 से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट्स की लिस्ट दी थी, जो उन्हें निशाना बना रहे थे. बाद में पवन सिंह ने माफी मांगी, लेकिन अंजलि ने इसे स्वीकार नहीं किया और उन पर सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. लेटेस्टली डॉट कॉम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और न ही किसी की छवि खराब करने का इरादा रखता है.