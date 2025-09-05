Pawan Singh Bad Touch: पवन सिंह और अंजलि राघव विवाद में आया नया मोड़, यूपी महिला आयोग ने पुलिस कमिश्नर को भेजा पत्र

अंजली राघव ने भोजपुरी एक्टर पवन सिंह पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है. (Photo credits: X)

लखनऊ, 5 सितंबर : भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह (Pawan Singh) और हरियाणवी सिंगर-एक्ट्रेस अंजलि राघव (Anjali Raghav) के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. दरअसल लखनऊ में लाइव शो के दौरान पवन सिंह अंजलि की कमर को टच करते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. अब इसमें नया मोड़ आ गया है.

बैड टच वाले वीडियो का संज्ञान लेते हुए अब यूपी महिला आयोग ने एक शिकायत पत्र राज्य के पुलिस कमिश्नर को भेजा है. बताया जा रहा है कि यूपी महिला आयोग ने पुलिस कमिश्नर लखनऊ को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है. महिला आयोग इस मामले को लेकर अब बहुत सख्त होता दिख रहा है. पवन सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा याउन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी या फिर उन्हें नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा जा सकता है? अब देखना ये है कि यूपी पुलिस क्या कार्रवाई करती है. यह भी पढ़ें : Ashish Kapoor Arrested: रेप मामले में टीवी अभिनेता आशीष कपूर पुणे से गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर बलात्कार

इससे पहले अंजलि राघव ने दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने 20 से अधिक इंस्टाग्राम अकाउंट्स की सूची सौंपी है जो कथित तौर पर उन्हें निशाना बनाकर अपमानजनक सामग्री, अश्लील मीम्स और वीडियो फैला रहे हैं. बता दें कि यह विवाद 29 अगस्त को लखनऊ में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान शुरू हुआ. यहां पर पवन सिंह कथित तौर पर मंच पर अंजलि राघव की कमर को अनुचित तरीके से छूते हुए दिखाई दिए.

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग सोशल मीडिया पर पवन सिंह के इस व्यवहार को अनुचित बताने लगे और उनकी खूब आलोचना की. इस वीडियो के वायरल होने के बाद अंजलि राघव ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया था. मामले के तूल पकड़ने के बाद पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर माफी मांगते हुए कहा कि उनका "इरादा गलत नहीं था." वहीं अंजलि राघव ने उनकी माफी को स्वीकार नहीं किया था. इसके बाद उन्होंने पवन सिंह पर सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बदनाम करने का आरोप भी लगाया था