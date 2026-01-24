Rozgar Mela 2026: पीएम मोदी ने 61,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र; बोले- 'ये विकसित भारत का संकल्प पत्र'
पीएम मोदी (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi) ने शनिवार, 24 जनवरी 2026 को देश के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए 18वें रोजगार मेले (Rozgar Mela) में 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के 45 स्थानों से नवनियुक्त युवा जुड़े. ये युवा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) और उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं देंगे.

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नियुक्ति पत्रों को केवल नौकरी का दस्तावेज नहीं, बल्कि 'राष्ट्र निर्माण का निमंत्रण पत्र' और 'विकसित भारत का संकल्प पत्र' (Sankalp Patra For Giving Direction Towards a Viksit Bharat) बताया. यह भी पढ़ें: Parakram Diwas 2026: ‘पराक्रम दिवस’ पर पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि; हरिपुरा के ऐतिहासिक जुड़ाव को किया याद

'नए वसंत' की शुरुआत: पीएम का संबोधन

प्रधानमंत्री ने वसंत पंचमी के अगले दिन आयोजित इस कार्यक्रम को युवाओं के जीवन में एक नए 'वसंत' की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 की शुरुआत नई खुशियों के साथ हुई है। पीएम ने नवनियुक्त कर्मचारियों को याद दिलाया कि वे उस समय सरकारी सेवा में शामिल हो रहे हैं जब देश गणतंत्र का उत्सव मना रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

पीएम मोदी ने 61,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र

महिला शक्ति और वैश्विक अवसरों पर जोर

इस रोजगार मेले की एक प्रमुख विशेषता यह रही कि इसमें 8,000 महिलाओं को भी नियुक्ति पत्र मिले. पीएम मोदी ने पिछले 11 वर्षों में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी लगभग दोगुनी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और सरकार न केवल देश के भीतर, बल्कि विदेशों के साथ 'मोबिलिटी एग्रीमेंट' के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भी युवाओं के लिए अवसर पैदा कर रही है.

'नागरिक देवो भव' का मंत्र

प्रधानमंत्री ने नए सरकारी सेवकों को सेवा भाव की सीख देते हुए 'नागरिक देवो भव' (नागरिक ही देवता है) का मंत्र दिया. उन्होंने कहा:

मिशन मोड में भर्ती अभियान

रोजगार मेला योजना की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी. तब से अब तक 11 लाख से अधिक युवाओं को इसके माध्यम से सरकारी विभागों में नियुक्त किया जा चुका है. पीएम ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को 'मिशन मोड' में चला रही है ताकि पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित की जा सके. नवनियुक्त कर्मियों को 'आईजीओटी (iGOT) कर्मयोगी' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जा रही है,