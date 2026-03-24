Fact Check: अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगराज की फिल्म 'AA 23' में नहीं दिखेंगी अनुष्का शर्मा; एक्टिंग कमबैक की खबरों पर लगा विराम

अनुष्का शर्मा (Photo Credit: Instagram)

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के तेलुगु सिनेमा (Telugu Cinema) में डेब्यू की चर्चाओं पर अब विराम लग गया है. हाल ही में सोशल मीडिया (Social Media) पर यह दावा किया जा रहा था कि अनुष्का, निर्देशक लोकेश कनगराज (Lokesh Kanagaraj) की बहुचर्चित फिल्म (टेंटेटिव टाइटल #AA23) में 'आइकन स्टार' अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) के साथ स्क्रीन साझा करेंगी. हालांकि, 'वैराइटी इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये दावे पूरी तरह से 'गलत और निराधार' हैं. सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि अभिनेत्री ने इस प्रोजेक्ट के लिए न तो कोई साइन किया है और न ही फिलहाल उनकी बड़े पर्दे पर वापसी की कोई योजना है. यह भी पढ़ें: Ranveer Singh Film Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ विवादों में, सिख समुदाय ने पोस्टर को लेकर मुंबई पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

अफवाहों पर लगा ब्रेक

यह पहली बार है जब 'विक्रम' और 'लियो' जैसी हिट फिल्में देने वाले लोकेश कनगराज और अल्लू अर्जुन एक साथ काम करने जा रहे हैं. इस सहयोग ने प्रशंसकों के बीच भारी उत्साह पैदा कर दिया था, जिसके बाद अनुष्का शर्मा का नाम फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के तौर पर जुड़ने लगा। लेकिन ताजा अपडेट के अनुसार, अनुष्का को इस भूमिका के लिए आधिकारिक तौर पर अप्रोच भी नहीं किया गया है.

निजी जीवन पर ध्यान दे रही हैं अनुष्का

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनुष्का शर्मा वर्तमान में अपने निजी जीवन और परिवार पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उन्होंने साल 2026 के लिए किसी भी नए एक्टिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रतिबद्धता नहीं जताई है। अभिनेत्री के करीबी एक सूत्र ने बताया, 'ये खबरें सच नहीं हैं. अनुष्का ने कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है.' वह फिलहाल अपने पति विराट कोहली और दोनों बच्चों के साथ लंदन में समय बिता रही हैं.

'AA 23' और अल्लू अर्जुन के अन्य प्रोजेक्ट्स

मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित #AA23 एक बड़े स्तर की एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है. इस फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर तैयार करेंगे. फिल्म का आधिकारिक शीर्षक और पूरी स्टार कास्ट अभी तक गुप्त रखी गई है, लेकिन इसकी शूटिंग अक्टूबर 2026 में शुरू होने की संभावना है.

अल्लू अर्जुन वर्तमान में अपने अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण के साथ एक साइंस-फिक्शन फिल्म (AA22xA6) भी शामिल है. इसके अलावा निर्देशक एटली के साथ भी उनके एक प्रोजेक्ट की चर्चा है, जिसमें भी अनुष्का शर्मा के होने की अटकलें लगाई गई थीं, लेकिन उसकी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या अक्षय खन्ना ने 'धुरंधर 2' की आलोचना की? जानें नोटबंदी और राजनीतिक विषयों पर वायरल हो रहे पोस्ट का सच

लंबे समय से पर्दे से दूर

अनुष्का शर्मा साल 2018 में आई फिल्म 'जीरो' के बाद से ही सिनेमाई पर्दे से दूर हैं. हालांकि, उन्होंने क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की बायोपिक 'चक्रदा एक्सप्रेस' की शूटिंग पूरी कर ली है, लेकिन यह फिल्म लंबे समय से रिलीज के इंतजार में है. अनुष्का का यह लंबा ब्रेक उनके प्रशंसकों के लिए काफी उत्सुकता भरा रहा है, लेकिन फिलहाल उनके अभिनय में वापसी के संकेत नहीं मिल रहे हैं.