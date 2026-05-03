Deepika Padukone ‘King’ Movie Look: प्रेग्नेंसी के दौरान केप टाउन में बोहो ड्रेस में नजर आईं दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान संग शूटिंग की तस्वीरें वायरल

Deepika Padukone King Movie Look Details: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘किंग’ की शूटिंग के लिए केप टाउन (Cape Town) में हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की है, जिसके बाद वह शाहरुख खान के साथ शूटिंग करती नजर आईं. दोनों की साथ में सामने आई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं. हालांकि, इस दौरान दीपिका के स्टाइलिश मैटरनिटी लुक ने भी फैशन लवर्स का ध्यान खींचा है.

दीपिका पादुकोण 'किंग' मूवी लुक:

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दीपिका पादुकोण मेस डेमोइसेल्स ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं

दीपिका पादुकोण ने शूटिंग के दौरान मेस डेमोइसेलेज़ कलेक्शन की एक फ्लोई बोहो स्टाइल ड्रेस पहनी, जो उनके मैटरनिटी लुक को बेहद एलिगेंट बना रही थी. इस ड्रेस में सॉफ्ट एक्रू बेस के साथ बारोक प्रिंट और असममित डिजाइन देखने को मिला. चौड़ी शीयर स्लीव्स, स्टडेड नेकलाइन और फ्लॉउंस्ड बैक पैनल्स के साथ यह आउटफिट कम्फर्ट और स्टाइल का शानदार मेल था. इस ड्रेस की कीमत शुरुआत में करीब 46,980 रुपये थी, लेकिन बाद में यह 50 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद करीब 23,500 रुपये में उपलब्ध हुई. दीपिका के इस लुक के वायरल होते ही यह ड्रेस कई प्लेटफॉर्म्स पर आउट ऑफ स्टॉक हो गई.

दीपिका पादुकोण ने दूसरी गर्भावस्था की घोषणा की

दीपिका पादुकोण और उनके पति रणवीर सिंह ने 19 अप्रैल 2026 को सोशल मीडिया के जरिए अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी. उन्होंने अपनी बेटी ‘दुआ’ के साथ एक खास पोस्ट शेयर की थी. प्रेग्नेंसी की खबर के बावजूद दीपिका अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा कर रही हैं और ‘किंग’ फिल्म के लिए शूटिंग में व्यस्त हैं. यह फिल्म सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही है और इसमें सुहाना खान भी नजर आएंगी.

फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. ‘किंग’ दीपिका और शाहरुख खान की साथ में छठी फिल्म होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपिका ने अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए ‘स्पीरिट’ और ‘कल्की 2898 एड़ी’ के सीक्वल जैसे प्रोजेक्ट्स से दूरी बनाई थी.