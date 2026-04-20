Virat Kohli-Anushka Visit Radha Vatika Ashram: वृंदावन के राधा वाटिका आश्रम पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में हुए शामिल; देखें VIDEOS

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Virat Kohli-Anushka Visit Radha Vatika Ashram: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी पत्नी, प्रसिद्ध अभिनेत्री अनुष्का शर्मा सोमवार, 20 अप्रैल 2026 को आध्यात्मिक शांति की तलाश में वृंदावन पहुंचे. इस हाई-प्रोफाइल कपल ने राधा वाटिका आश्रम में पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए और उनके सत्संग में हिस्सा लिया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

जैसे ही विराट और अनुष्का के आश्रम पहुंचने की खबर और वीडियो सोशल मीडिया पर आए, फैंस ने उनकी सादगी की जमकर तारीफ की. नेटिज़न्स का कहना है कि ग्लैमर की दुनिया से जुड़े होने के बावजूद, अपनी जड़ों और आध्यात्मिकता से जुड़े रहना इस कपल को दूसरों से अलग बनाता है. फिलहाल विराट कोहली वापस अपनी टीम से जुड़ेंगे, लेकिन उनकी इस यात्रा की चर्चा हर तरफ हो रही है. यह भी पढ़े: Anushka-Virat Visits Ayodhya Hanuman Garhi Temple: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अयोध्या में किए हनुमान गढ़ी मंदिर के दर्शन, सिर झुकाकर मांगी दुआएं (Watch Video)

विराट कोहली, जो वर्तमान में आईपीएल 2026 (IPL 2026) के व्यस्त शेड्यूल से थोड़ा समय निकालकर आए थे, इस दौरान पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगे नजर आए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कपल को बेहद सादगी के साथ सत्संग का आनंद लेते देखा जा सकता है.

राधा वाटिका आश्रम पहुंचे विराट और अनुष्का

Virat Kohli and Anushka Sharma spent around 1 hour 30 minutes at Bade Gurudev’s Radha Vatika Ashram today, listening to spiritual prayers and teachings of Premanand Ji Maharaj. 🙏❤️ A serene and soulful moment, embracing peace, devotion, and positivity. ✨ pic.twitter.com/iSufEqRCz2 — Faruk🐦 (@uf2151593) April 20, 2026

सत्संग में बिताया 90 मिनट का समय

विराट और अनुष्का सुबह-सवेरे आश्रम पहुंचे और श्रद्धालुओं के बीच बैठकर प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुने. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने करीब डेढ़ घंटे का समय आश्रम में बिताया. इस दौरान उन्होंने भजनों और महाराज जी के दार्शनिक विचारों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना.

Virat Kohli and Anushka Sharma arrived in Vrindavan to seek blessings from Premanand Maharaj. 🙏✨ A calm and spiritual visit, showing their faith and connection beyond the spotlight.#ViratKohli #AnushkaSharma #Vrindavan pic.twitter.com/g30hg7ukUx — Faruk🐦 (@uf2151593) April 20, 2026

आश्रम में मौजूदगी के दौरान विराट और अनुष्का पारंपरिक परिधानों में नजर आए. जहां अनुष्का ने साधारण सूट पहना था, वहीं विराट भी बेहद सादगी भरे कपड़ों में दिखे. उन्होंने आम भक्तों की तरह जमीन पर बैठकर आध्यात्मिक सत्र का लाभ उठाया.

वृंदावन से पुराना और गहरा नाता

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का मथुरा-वृंदावन से लगाव काफी पुराना है. साल 2023 की शुरुआत से ही यह जोड़ा कई बार इस क्षेत्र की धार्मिक यात्राएं कर चुका है. इससे पहले भी उन्हें बाबा नीम करोली के आश्रम और प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए देखा गया है.

इन आध्यात्मिक यात्राओं को अक्सर विराट कोहली के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में स्थिरता लाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है. कोहली ने कई मौकों पर स्वीकार किया है कि आध्यात्मिकता उन्हें खेल के मैदान पर दबाव और भारी उम्मीदों के बीच शांत रहने में मदद करती है.