Anushka-Virat Visits Ayodhya Hanuman Garhi Temple: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अयोध्या में किए हनुमान गढ़ी मंदिर के दर्शन, सिर झुकाकर मांगी दुआएं (Watch Video)

Anushka-Virat Visits Ayodhya Hanuman Garhi Temple: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी मंदिर का दौरा किया. इस दौरान कपल ने मंदिर परिसर में जाकर पूजा-अर्चना की और सिर झुकाकर प्रभु का आशीर्वाद लिया. दोनों की मंदिर में पूजा करते हुए तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. समाचार एजेंसी ANI द्वारा X (पहले ट्विटर) पर साझा किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि विराट और अनुष्का मंदिर में एक साथ खड़े होकर फोल्डेड हैंड में प्रार्थना कर रहे हैं. अनुष्का ने इस दौरान अपने सिर को दुपट्टे से ढक रखा था. पुजारियों ने उन्हें मालाएं और शॉल भी भेंट कीं. विराट ने इस मौके पर क्रीम कलर का एथनिक आउटफिट पहना था, जबकि अनुष्का ने मौवे कलर का सूट पहना था.

गौरतलब है कि हाल ही में विराट और अनुष्का ने वृंदावन में प्रसिद्ध संत प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज से भी मुलाकात की थी. यह मुलाकात विराट के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के अगले ही दिन हुई थी. एक वीडियो में देखा गया कि कपल आशीर्वाद ले रहा है और संत जी विराट से पूछते हैं, “तुम खुश हो?”

