Virat Kohli Achievement: विराट कोहली के 17 सालों में डेब्यू से लेकर विश्व कप विजेता तक का विराट अध्याय, किंग के आकड़ों से समझिए कैसे बने रन मशीन

Virat Kohli(Photo Credits: X/ @ICC)

Virat Kohli Achievement: 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले विराट कोहली ने बीते 17 वर्षों में अपने खेल से क्रिकेट के हर प्रशंसक का दिल जीत लिया. दिल्ली के इस युवा ने मैदान पर केवल रन ही नहीं बनाए, बल्कि कई अविस्मरणीय पल, विश्व कप जीतें और प्रेरणादायक संघर्ष की कहानियां अपनी झोली में डालीं. 17 वर्षों के अंतरराष्ट्रीय सफर पर विराट कोहली ने जितना जज्बा, मेहनत और आक्राम्यता दिखाई, वह क्रिकेट इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है. भले ही शुरुआती कदम से लेकर आज तक राह आसान नहीं रही, विराट का किरदार, उनकी प्रेरणा और रिकॉर्ड्स आने वाले कई क्रिकेटर्स की ऊर्जा बने रहेंगे. आज, जब विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 17 साल पूरे करते हैं, तो हर भारतीय को उन पर गर्व है आइए, विराट कोहली की 17 साल की यात्रा के 10 सबसे यादगार पड़ाव विस्तार से जानते हैं. लंदन की सड़कों पर टहलते नजर आए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, स्टार कपल का वीडियो हुआ वायरल

2011 वर्ल्ड कप जीत: युवा विराट का योगदान

विश्व कप 2011 विराट के करियर का बड़ा मोड़ था, फाइनल में शुरुआती झटकों के बीच गौतम गंभीर के साथ विराट ने 49 गेंदों पर 35 रन जोड़कर भारत की रन चेज की नींव रखी, उनका वह स्टैंड पूरे देश के लिए उम्मीद की लौ बन गया और भारत ने श्रीलंका को हराकर 28 वर्षों बाद अपना विश्व कप सपना साकार किया,

चेस मास्टर होबार्ट में

श्रीलंका के खिलाफ 321 रन का टारगेट, वो भी 40 ओवर में हासिल करना एक असंभव सा कार्य था. विराट ने 86 गेंदों में नाबाद 133 रन बना डाले, मलिंगा की गेंदों पर बेखौफ आक्रमण, और भारत ने 36.4 ओवर में जीत दर्ज कर बोनस पॉइंट से फाइनल का रास्ता साफ किया.

2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीत

चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मुश्किल में फंसी भारत की टीम को विराट कोहली ने 43 रन (34 गेंद) की अहम पारी देकर जीत दिलाने में सहयोग किया. रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर विराट ने 47 रन जोड़े और इंग्लैंड के खिलाफ भारत पांच रन से चैंपियन बन गया.

कप्तान के तौर पर एडिलेड में दो शतक

धोनी के चोटिल होने पर विराट ने पहली बार टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली. एडिलेड टेस्ट में उन्होंने 115 और 141 रन की दो धमाकेदार पारियां खेलीं, टीम को जीत के करीब पहुंचाया. हालांकि भारत ने यह टेस्ट 48 रन से गंवा दिया, लेकिन कप्तान विराट की आक्रामकता ने भविष्य का संकेत दिया.

2015 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ शतक

एडिलेड की पसंदीदा पिच पर विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ 126 गेंदों पर 107 रन जड़ दिए. यह पहला मौका था जब किसी भारतीय बल्लेबाज ने विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाया. विराट की इस पारी से भारत ने 301 का स्कोर खड़ा किया और निर्णायक जीत हासिल की.

2016 T20 वर्ल्ड कप की चमक

2016 के घरेलू T20 विश्व कप में विराट ने पांच मैचों में 273 रन बनाए, उनका औसत रहा 136.50. उनका 82* का नॉटआउट स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉकआउट मैच में आया, जिसे आज भी ‘विराट क्लासिक’ कहा जाता है. उस साल विराट का बल्ला हर रन के लिए भूखा दिखा.

1,000 दिनों के बाद 71वां इंटरनेशनल शतक था. 2019 के बाद लंबे समय तक विराट के बल्ले से शतक नहीं आया. एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ 122* रन की पारी खेल कर उन्होंने 1,020 दिनों की शतकीय खामोशी तोड़ी। वे उस टूर्नामेंट में भारत के टॉप रन-स्कोरर रहे.

T20 वर्ल्ड कप 2022: पाकिस्तान के विरुद्ध विराट क्लास

2022 T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत 31/4 के संकट में था. विराट ने हार्दिक पंड्या के साथ मिलकर टीम को संभाला और 53 गेंदों में 82* रन ठोक दिए. उन्होंने 19वें ओवर में हरिस रऊफ की गेंद पर लगातार दो छक्के जड़े, जिनमें से पहला ‘शॉट ऑफ द सेंचुरी’ कहलाया.

सचिन की 49 ODI शतक का रिकॉर्ड तोड़ा. 2023 विश्व कप सेमीफाइनल में विराट ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 50वां वनडे शतक लगाया. वो भी वानखेड़े स्टेडियम में, जहां स्टैंड्स में उनकी पत्नी अनुष्का और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर बैठे थे. विराट के 117 रन ने भारत को 397/4 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

2024 T20 वर्ल्ड कप: विजयी विदाई

अपने T20I करियर के आखिरी मैच में, विराट ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रन बनाकर भारत को 176/7 तक पहुंचाया. ये स्कोर निर्णायक साबित हुआ। विराट ने प्लेयर ऑफ द मैच और ट्रॉफी अपने आखिरी मैच में जीती. दिल्ली से मेलबर्न तक उनकी गाथा हमेशा सुनाई देती रहेगी.