Virat Kohli Spotted Walking on Street in London: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा लंदन की सड़कों पर टहलते हुए नजर आए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में यह स्टार कपल ब्रिटेन की राजधानी की गलियों में सैर करते हुए दिखा. वीडियो में दोनों एक पुरुष और एक महिला से बातचीत करते हुए नजर आते हैं. दूर से शूट किए गए इस क्लिप में बाद में ज़ूम कर दिखाया गया कि विराट और अनुष्का बातचीत के दौरान ठहाके लगाते हुए हंसी-मजाक कर रहे थे. इस दौरान विराट कोहली के हाथ में एक बड़ा पानी का कैन और छाता दिखाई दिया, जबकि अनुष्का शर्मा ने अपने कंधे पर एक बड़ा हरा साइड बैग टांग रखा था. गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. हाल ही में उन्होंने गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच नईम अमीन के साथ अभ्यास करते हुए वापसी की है.

लंदन की सड़कों पर टहलते नजर आए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा

VIRAT KOHLI & ANUSHKA SHARMA AT THE LONDON STREETS. ❤️ pic.twitter.com/APKwpOs07G — Tanuj (@ImTanujSingh) August 17, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)