Who Is ‘Anuja’ Actress Sajda Pathan? बाल मजदूरी से बचकर बनीं फिल्म स्टार! जानिए कौन हैं 'अनुजा' की लीड एक्ट्रेस सजदा पठान

Who Is ‘Anuja’ Lead Actress Sajda Pathan? 23 जनवरी को घोषित 97वें एकेडमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2025) की नॉमिनेशन लिस्ट में भारतीयों के लिए एक खास नाम शामिल हुआ – एडम जे ग्रेव्स द्वारा निर्देशित शॉर्ट फिल्म 'अनुजा'. प्रियंका चोपड़ा और गुनीत मोंगा द्वारा समर्थित इस फिल्म को बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है. फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं सजदा पठान, जो महज नौ साल की हैं और जिनकी असल जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है. Anuja Review: गरीबी, सपनों और संघर्ष की मार्मिक कहानी है 'अनुजा', दिल-दिमाग पर छोड़ती है गहरी छाप!

यह फिल्म एक नौ वर्षीय बच्ची की कहानी है, जो अपनी बहन के साथ एक फैक्ट्री में काम करने और अपनी शिक्षा जारी रखने के बीच संघर्ष करती है. फिल्म उन बच्चों की अनकही कहानियों को उजागर करती है, जिन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता है और वे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं. फिल्म में अनुजा की बहन की भूमिका अनन्या शानभाग ने निभाई है.

Short on time, big on talent, here are this year's nominees for Live Action Short Film. #Oscars pic.twitter.com/Wx0TZIpUen

— The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025