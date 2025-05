Sushmita Sen Glamorous Look: ब्लैक साड़ी में सुष्मिता सेन ने बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड अंदाज़ से जीता फैंस का दिल (View Pics)

Sushmita Sen (Photo Credits: Instagram)

Sushmita Sen Glamorous Look: सुष्मिता सेन एक बार फिर अपने स्टनिंग लुक को लेकर चर्चा में हैं. इस बार उन्होंने ब्लैक कलर की साड़ी में बेहद ग्लैमरस तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिसमें उनका बोल्ड और कॉन्फिडेंट अंदाज़ फैंस को खूब पसंद आ रहा है. उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, "Unafraid of the dark, gimme black anyday... A colour I celebrate as an armour." सुष्मिता के इस लेटेस्ट फोटोशूट में वह ब्लैक साड़ी के साथ सिल्वर ब्लाउज़ में नज़र आ रही हैं, जो उनके स्टाइलिश और एलिगेंट पर्सनैलिटी को बखूबी दर्शाता है. खुले बाल, डार्क मेकअप और दमदार एक्सप्रेशन उनके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहे हैं.

एक्ट्रेस ने अपनी इस पोस्ट में अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा किया है, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट से लेकर फोटोग्राफर और आउटफिट डिजाइनर तक का ज़िक्र किया गया है. इस पोस्ट को अब तक 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और कमेंट सेक्शन में फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

सुष्मिता सेन का स्टाइल स्टेटमेंट:

किसी ने उन्हें "Queen of Elegance" कहा तो कोई उनकी खूबसूरती को "timeless" बता रहा है. यह तस्वीरें यह साबित करती हैं कि सुष्मिता सेन न सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बल्कि फैशन और आत्मविश्वास की भी मिसाल हैं. सुष्मिता सेन अक्सर अपने डिफरेंट फैशन स्टाइल और मोटिवेशनल सोच के लिए जानी जाती हैं. उनकी यह तस्वीरें एक बार फिर दर्शा रही हैं कि कैसे वह हर लुक को आत्मविश्वास के साथ कैरी करती हैं और एक मजबूत महिला की परिभाषा पेश करती हैं.