'Param Sundari': जान्हवी कपूर को स्कूटी सिखाते नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा, फिल्म 'परम सुंदरी' में आएंगे साथ नजर (View Pics)

Param Sundari, Janhvi Kapoor (Photo Credits: Instagram)

'Param Sundari': बॉलीवुड की हॉट और टैलेंटेड अदाकारा जान्हवी कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म परम सुंदरी को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ स्कूटी पर नजर आ रही हैं. इस क्यूट फोटो में जान्हवी ने लाल रंग की साड़ी पहनी है, जबकि सिद्धार्थ कैजुअल लुक में काफी कूल लग रहे हैं. जान्हवी ने कैप्शन में लिखा, "Param loves it when I take him for a ride 😜💞👀 #ParamSundari" — जिससे ये साफ हो गया कि दोनों फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं. यह पहली बार होगा जब जान्हवी और सिद्धार्थ स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे, और इस नई जोड़ी को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है.

सूत्रों के अनुसार, परम सुंदरी एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी होगी, जिसमें जनरेशन गैप, रिलेशनशिप और कल्चरल क्लैश को मजेदार अंदाज में दिखाया जाएगा. फिल्म की शूटिंग दक्षिण भारत के लोकेशनों पर की जा रही है, और जान्हवी-सिद्धार्थ की ये ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर पहले ही हिट हो चुकी है.

जान्हवी कपूर का इंस्टाग्राम पोस्ट:

View this post on Instagram A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor)

संजय कपूर ने भी पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, “Even Parmeet likes it 😂” वहीं Maddock Films ने भी तारीफ करते हुए लिखा, “Sundar couple goals! 😍”.

जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी दर्शकों के लिए एक ताजगी भरा अनुभव साबित हो सकती है. फिल्म परम सुंदरी ना सिर्फ एक मनोरंजक कहानी पेश करेगी, बल्कि नए जमाने की रोमांटिक कैमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि यह नई जोड़ी बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाती है.