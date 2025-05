Sandeepa Dhar संदीपा धर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया हॉट फोटोशूट, बालकनी में दिए किलर पोज (View Pics)

Sandeepa Dhar (Photo Credits: Instagram)

Sandeepa Dhar Bold Look: अभिनेत्री संदीपा धर एक बार फिर अपने स्टनिंग लुक्स को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना लेटेस्ट फोटोशूट शेयर किया है जिसमें वह बालकनी में बेहद ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज़ में पोज़ देती नजर आ रही हैं. इस फोटोशूट में संदीपा ने क्रोशिया स्टाइल की व्हाइट ड्रेस पहनी है, जो उनके फिगर को खूबसूरती से हाईलाइट कर रही है. खुले बाल, न्यूड मेकअप और परफेक्ट लाइटिंग ने उनके लुक को और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया है.

इस ग्लैमरस अवतार में संदीपा ने ‘When they say casual, but you understood serve’ कैप्शन के साथ तस्वीरें शेयर की हैं. इस फोटोशूट को रचित वोरा ने शूट किया है, मेकअप किया है एलिशा बी ने और स्टाइलिंग श्रु बिड़ला ने की है.

संदीपा धर का ग्लैमरस अवतार:

संदीपा की इन तस्वीरों पर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं. किसी ने उन्हें ‘गॉर्जियस’ कहा तो किसी ने उनके लुक को ‘फायर’ बताया. 24 घंटे के भीतर इस पोस्ट को 74,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक्टिंग के साथ-साथ संदीपा अपने बोल्ड और फैशनेबल लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं. यह फोटोशूट इस बात का एक और बेहतरीन उदाहरण है कि वह कैसे हर लुक को आत्मविश्वास के साथ कैरी करती हैं.