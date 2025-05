Poonam Pandey Sexy Look: डीप नेक ड्रेस में पूनम पांडे ने दिखाया कातिलाना अंदाज़, देखकर फैंस बोले- 'उफ्फ़!' (View Pics)

Poonam Pandey (Photo Credits: Instagram)

Poonam Pandey Bold Look: मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे एक बार फिर अपने बोल्ड अंदाज को लेकर चर्चा में आ गई हैं. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर ब्लैक एंड व्हाइट थीम में एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह डीप नेक आउटफिट पहने नजर आ रही हैं. इस मोनोक्रोम फोटो में पूनम का ग्लैमरस अंदाज़ और इंटेंस एक्सप्रेशंस इंटरनेट पर तहलका मचा रहे हैं. तस्वीर के साथ पूनम ने कैप्शन में लिखा है- “Let the eyes do the talking today”, जो इस फोटो के मूड को और भी सेंसुअस बना देता है. बोल्ड मॉडल Poonam Pandey ने पहनी वाईट कलर की पारदर्शी ड्रेस, शेयर कर दी Hot Photo

जैसे ही यह पोस्ट सामने आई, फैंस का तांता लग गया. कोई उन्हें “My Love” बता रहा है, तो कोई “Wow” कहकर उनके हुस्न की तारीफ कर रहा है. एक घंटे के भीतर फोटो को करीब 5,000 लाइक्स मिल चुके हैं और कमेंट्स की भरमार लग चुकी है.

देखें पूनम पांडे का यह वायरल फोटोशूट:

View this post on Instagram A post shared by Poonam Pandey (@poonampandeyreal)

पूनम पांडे अपने बोल्ड फैशन स्टेटमेंट्स और फोटोज को लेकर हमेशा सोशल मीडिया सेंटर में बनी रहती हैं. उनका यह लेटेस्ट लुक भी फैंस को दीवाना बना रहा है. डीप नेक आउटफिट और कैमरे के सामने उनका कॉन्फिडेंस इस बात का सबूत है कि पूनम पांडे को खुद पर पूरा भरोसा है.