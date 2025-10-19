Parineeti Chopra-Raghav Chadha: परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा के घर गूंजी किलकारी, बेटे को दिया जन्म; फैंस को पोस्ट कर दी खुशखबरी

(Photo Credits Instagram

Parineeti Chopra-Raghav Chadha: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के घर खुशियों ने दस्तक दी है. परिणीति ने आज दोपहर एक प्यारे बेटे को जन्म दिया. यह जानकारी खुद परिणीति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दी.

जानकारी के अनुसार, दिवाली से पहले परिणीति दिल्ली पहुंची थीं और आज दोपहर उन्हें डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. फैंस लंबे समय से इस खबर का इंतजार कर रहे थे, और अब जैसे ही गुड न्यूज सामने आई, सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है. यह भी पढ़े: Jaydev Unadkat and Wife Rinny Blessed With Baby Boy: टीम इंडिया के गेंदबाज जयदेव उनादकट के घर गूंजी किलकारी, पत्नी रिन्नी ने दिया बेटे को जन्म; नवजात का रखा प्यारा नाम ‘अथर्व’, देखें पहली तस्वीर

View this post on Instagram A post shared by Raghav Chadha (@raghavchadha88)

2023 में परिणीति-राघव की शादी ही चड्ढा

सितंबर 2023 में परिणीति ने राघव चड्ढा से शादी की थी. शादी के कुछ ही महीनों बाद, अगस्त 2025 में उन्होंने प्रेग्नेंसी की खबर सोशल मीडिया पर साझा की थी. उन्होंने बताया था कि यह उनके जीवन का सबसे खास समय है और वे इसे अपने फैंस के साथ साझा करना चाहती हैं.