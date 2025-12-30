Ladki Bahin Yojana e-KYC: लाडकी बहनों के लिए बड़ी खबर, ई-केवाईसी 31 दिसंबर तक पूरी करें, नहीं तो रुक सकती है किस्त! कल है लास्ट

E-KYC Update

Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के तहत लाभ पाने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खर है. सरकार ने कहा है कि यदि लाभार्थी महिलाएं योजना का लाभ आगे भी प्राप्त करना चाहती हैं, तो उन्हें 31 दिसंबर तक अपना ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर उनकी अगली किस्त रुक सकती है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana e-KYC: लाडकी बहन योजना को लेकर बड़ा अपडेट, समय रहते पूरा करें ई-केवाईसी की प्रक्रिया, नहीं तो ₹1,500 की मासिक किस्त रुक सकती है

मंत्री अदिति तटकरे की अपील

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने भी अपील की है कि योजना का लाभ जारी रखने के लिए सभी महिलाएं ई-केवाईसी प्रक्रिया जल्द पूरा करें. नहीं तो उनकी अगली कसित रूक सकती हैं.. रिपोर्ट के अनुसार, करीब 90% लाभार्थी महिलाओं ने अपना ई-केवाईसी करवा लिया है। केवल लगभग 10% महिलाएं अब भी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई हैं, जिसमें कुछ महिलाएं स्वयं इसे कराने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं.

16 वीं किस्त के अब तक भुगतान

लड़की बहन योजना के तहत अब तक 16 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है. वहीं लाडकी बहनों को 17 और वीं क़िस्त का इंतजार हैं. उम्मीद जताई जारी है. कि जनवरी महीने में होने वाले नगरपालिका के चुनाव के बाद दोनों क़िस्त के पैसे जारी जाएंगे. इस योजना के तहत लड़की बहनों को हर महीने डायरेक्ट उनके खाते में 15 सुन रूपये आते हैं.

2024 में शुरू यह योजना

यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव 2024 में शुरू की गई थी और इसे सरकार के लिए लाभदायक माना जा रहा है. योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलती है और यह राज्य में सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है.