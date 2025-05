Kartik-Sreeleela’s Romantic Glimpse: कार्तिक आर्यन और श्रीलीला का मिरर सेल्फी मोमेंट वायरल, डायरेक्टर अनुराग बसु की फिल्म की शेड्यूल रैप की अनाउंसमेंट (View Pic)

Kartik Aaryan (Photo Credits: Instagram)

Kartik-Sreeleela’s Romantic Glimpse: कार्तिक आर्यन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक खूबसूरत तस्वीर साझा की है, जिसमें वह साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला के साथ नजर आ रहे हैं. यह मिरर सेल्फी न सिर्फ उनकी नजदीकी को दर्शा रही है बल्कि फैंस के बीच उनके रिलेशनशिप की चर्चा भी फिर से तेज कर रही है. हालांकि इस पोस्ट के ज़रिए कार्तिक ने अपने अपकमिंग म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म की शेड्यूल रैप की जानकारी दी है, जिसका निर्देशन अनुराग बसु कर रहे हैं. तस्वीर में कार्तिक और श्रीलीला बेहद क्लोज नजर आ रहे हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ स्पेशल चल रहा है. सोशल मीडिया पर पोस्ट के कैप्शन में कार्तिक ने लिखा - “Long but a very fulfilling Schedule Wrap. #Diwali2025”. इस हैशटैग से यह साफ हो गया है कि फिल्म दिवाली 2025 के मौके पर रिलीज़ की जाएगी. 'NaagZilla': कार्तिक आर्यन बने ‘प्रेयमवदेश्वर प्यारे चंद’, 'नागजिल्ला' से मचाएंगे नागलोक में तहलका (Watch Video)

फिल्म के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह 'आशिकी 3' हो सकती है, जिसमें कार्तिक आर्यन लीड रोल निभा रहे हैं. कुछ फैंस ने कॉमेंट सेक्शन में लिखा कि वे 'Aashiqui 3' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की रोमांटिक तस्वीर:

पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं. एक यूजर ने लिखा - "Diwali please come soon!!", वहीं किसी ने कहा - "Can’t wait for Aashiqui 3 🔥🔥". श्रीलीला और कार्तिक की जोड़ी पहले से ही चर्चाओं में रही है, और इस पोस्ट ने इस चर्चा को और हवा दे दी है. वहीं अनुराग बसु जैसे संवेदनशील निर्देशक के साथ यह फिल्म एक इमोशनल और म्यूजिकल सफर साबित हो सकती है.

फिल्म को लेकर ज्यादा जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो हलचल है, उससे यह जरूर कहा जा सकता है कि यह प्रोजेक्ट फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा.