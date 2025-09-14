VIDEO: 'महावतार नरसिम्हा' का Deleted Scene लीक, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा! बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है फिल्म

Photo- hombalefilms/Instagram

MahavatarNarsimha Deleted Scene: फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' का जादू थमने का नाम नहीं ले रहा है. 25 जुलाई 2025 को रिलीज हुई यह फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर मजबूती से टिकी हुई है. खास बात यह है कि यह फिल्म पांच भाषाओं में रिलीज हुई है और दर्शक इसे 3D में भी पसंद कर रहे हैं. रिलीज़ के डेढ़ महीने बाद भी यह पैन-इंडिया फिल्म देश भर के 240 से ज्यादा सिनेमाघरों में चल रही है. निर्देशक अश्विन कुमार (Director Ashwin Kumar) की यह फिल्म भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह (Narasimha Avatar) की कहानी पर आधारित है. दर्शकों और आलोचकों दोनों की फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक रही है.

दर्शक फिल्म के भव्य विजुअल्स, जबरदस्त एक्शन और गहरी आध्यात्मिकता के मिश्रण की तारीफ कर रहे हैं.

‘महावतार नरसिंह’, के डिलीटेड सीन ने मचाया बवाल

डिलीटेड सीन में क्या दिखाया गया है?

इस बीच, मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए एक डिलीटेड सीन को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस दृश्य में 'हिरण्यकश्यप का प्रतिबिंब (Reflection of Hiranyakashyapa) उसके अंदर के राक्षस को मुक्त करता हुआ' दिखाया गया है. Instagram पर अपलोड की गई इस क्लिप के साथ लिखा गया कैप्शन भी बेहद नाटकीय था - "हिरण्यकश्यप का प्रतिबिंब और उसके अंदर का राक्षस... देखें #MahavatarNarsimha Deleted Scene.”

इस सीन के शेयर होते ही फैन्स के बीच चर्चा तेज. हो गई. किसी ने पूछा कि इस सीन को फिल्म में क्यों नहीं रखा गया, तो किसी ने दावा किया कि उसने फिल्म तीन बार देखी, लेकिन यह सीन कहीं नहीं दिखा.

फैन्स की फिल्म के प्रति बढ़ी दिलचस्पी

यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग लगातार इस पर अपनी राय दे रहे हैं. डिलीटेड सीन के सामने आने के बाद फैन्स की फिल्म के प्रति दिलचस्पी और बढ़ गई है.

बड़ी फिल्मों से होड़ के बावजूद, 'महावतार नरसिंह (Mahavatar Narasingha Movie)' लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इससे साफ पता चलता है कि जब किसी फिल्म की अच्छी चर्चा होती है, तो दर्शक लंबे समय तक सिनेमाघरों में आते रहते हैं.