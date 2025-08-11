Mahavatar Narsimha: विदेश में बजा देसी मूवी का डंका! 'महावतार नरसिम्हा' ने नॉर्थ अमेरिका में 10 लाख डॉलर का आकड़ा किया पार, भारत में साल की छठी सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी

Credit-(X)

Mahavatar Narsimha: भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित हिंदी फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' ने रिलीज़ के बाद से ही दर्शकों के दिलों में अपनी गहरी छाप छोड़ी है. बिना किसी बड़े स्टार और भारी-भरकम प्रचार के यह फिल्म न केवल भारत में 130 करोड़ रूपए से अधिक कमा चुकी है, बल्कि नॉर्थ अमेरिका में भी 1 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुकी है. इस सफलता ने इसे 2025 की छठी सबसे बड़ी हिंदी हिट बना दिया है.निर्देशक राजेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन और नवागंतुक अभिनेता अरविंद चौहान के अभिनय से सजी यह फिल्म शुरुआत में किसी बड़े बजट या स्टार पावर के सहारे नहीं आई थी.

कहानी जो दिल को छू गई

'महावतार नरसिम्हा' सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि यह साहस, आस्था और न्याय की भावनाओं से जुड़ा एक गहरा संदेश देती है. फिल्म में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ,आधा मानव, आधा सिंह , के प्रकट होकर भक्त की रक्षा और अत्याचार के अंत की कथा को जीवंत किया गया है.दर्शकों को केवल विज़ुअल इफेक्ट्स ही नहीं, बल्कि कहानी के मानवीय पहलू और संवेदनशील प्रस्तुति ने भी प्रभावित किया है.

विदेश में अनोखा रिकॉर्ड

भारत में यह फिल्म 130 करोड़ रूपए का आंकड़ा पार कर चुकी है और बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक हाउसफुल शो चल रहे हैं. वहीं, उत्तरी अमेरिका में इसकी कमाई चौंकाने वाली है. यहां मंदिरों में विशेष स्क्रीनिंग हो रही है और परिवार सामूहिक रूप से इसे देखने पहुंच रहे हैं.इस फिल्म की खासियत यह है कि यह हर पीढ़ी के दर्शकों को जोड़ने में सफल रही है. बुजुर्ग दर्शक इसकी परंपरा के प्रति सम्मान को सराह रहे हैं, जबकि युवा पीढ़ी इसके दमदार कहानी कहने के अंदाज़ और तकनीकी गुणवत्ता की तारीफ कर रही है.

ट्रेंड से हटकर है मूवी

आज के दौर में जहां ज्यादातर फिल्में ट्रेंड और फॉर्मूले के पीछे भागती हैं, 'महावतार नरसिम्हा' ने अपनी जड़ों और सांस्कृतिक मूल्यों को थामे रखा. शायद यही कारण है कि यह फिल्म भारत से लेकर विदेश तक गर्जना कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.