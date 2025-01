Hera Pheri 3: प्रियदर्शन करेंगे 'हेरा फेरी 3' को डायरेक्ट, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की होगी वापसी

Hera Pheri 3: बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'हेरा फेरी' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. निर्देशक प्रियदर्शन, जिन्होंने 2000 में आई पहली ‘हेरा फेरी’ को डायरेक्ट किया था, अब तीसरे भाग को लेकर संकेत दिए हैं. हाल ही में अपना जन्मदिन मना रहे प्रियदर्शन को अक्षय कुमार ने मजेदार अंदाज में बधाई दी, जिसके जवाब में निर्देशक ने ‘हेरा फेरी 3’ को लेकर बड़ी बात कह दी. अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर प्रियदर्शन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "हैप्पी बर्थडे, प्रियदर्शन सर! भूतों से घिरे हुए एक भूतिया सेट पर दिन बिताने से बेहतर सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? आप एकमात्र ऐसे निर्देशक हैं जो अराजकता को भी मास्टरपीस बना देते हैं. आपको शानदार साल की शुभकामनाएं."

इस पर प्रियदर्शन ने जवाब देते हुए लिखा, "धन्यवाद, अक्षय! बदले में मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूं, मैं 'हेरा फेरी 3' बनाने के लिए तैयार हूं, क्या तुम तैयार हो?" प्रियदर्शन ने इस पोस्ट में सुनील शेट्टी और परेश रावल को भी टैग किया, लेकिन अभी तक इन दोनों अभिनेताओं की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. इस पोस्ट के बाद से फैंस में जबरदस्त उत्साह है और सोशल मीडिया पर 'हेरा फेरी 3' को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

Happy Birthday, Priyan Sir! What better way to celebrate than by spending the day on a haunted set, surrounded by ghosts…both real and unpaid extras? Thank you for being a mentor, and the only person who can make chaos look like a masterpiece. May your day be filled with fewer… pic.twitter.com/OCQrFtOdtZ

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 30, 2025