SRH vs LSG, IPL 2025 7th T20 Match Scorecard: सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को दिया 191 रनों का टारगेट, ट्रैविस हेड और अनिकेत वर्मा ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड स्कोरकार्ड

Sunrisers Hyderabad Cricket Team vs Lucknow Super Giants Cricket Team, IPL 2025 7th Match Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का सातवां मुकाबला आज यानी 27 मार्च सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम (SRH) बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम (LSG) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के कंधों पर हैं. सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच का स्कोरकार्ड

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

A superb bowling performance from LSG to restrict SRH to 190/9 in Hyderabad! 🏟️💪

Can they chase down the target and secure their first win of IPL 2025? 🤔🔥#SRHvLSG #IPL2025 #ShardulThakur #Sportskeeda pic.twitter.com/NY8fcojlI6

— Sportskeeda (@Sportskeeda) March 27, 2025