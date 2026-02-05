Arijit Singh: 'इश्क का फीवर' के गाने से अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग में करेंगे वापसी? सोशल मीडिया पर लोगों ने की खास अपील

अरिजीत सिंह (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Arijit Singh: भारतीय संगीत जगत के सबसे लोकप्रिय और भावपूर्ण आवाजों में से एक, अरिजीत सिंह ने हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की घोषणा कर अपने करोड़ों प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया. 27 जनवरी, 2026 के आसपास की गई इस घोषणा में, सिंह ने श्रोताओं को इतने वर्षों तक मिले प्यार के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वह अब से प्लेबैक गायक के रूप में कोई नया काम नहीं लेंगे, यह एक "शानदार सफर" रहा है. हालांकि, इस चौंकाने वाले ऐलान के ठीक पांच दिन बाद, 2 फरवरी, 2026 को शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी अभिनीत फिल्म 'ओ रोमियो' का नया गाना 'इश्क का फीवर' रिलीज हुआ, जिसे अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है. विशाल भारद्वाज द्वारा संगीतबद्ध और गुलजार द्वारा लिखित इस गाने ने प्रशंसकों के बीच भावनाओं का एक नया ज्वार ला दिया है, कई लोग सोशल मीडिया पर उनसे अपना फैसला वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं. Arijit Singh Retirement: अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को कहा अलविदा; जरूर सुनें बहुमुखी गायक के ये 5 पॉपुलर गैर-हिंदी गाने

करियर का शिखर और 'बर्नआउट' पर बहस

अरिजीत सिंह का यह फैसला उनके करियर के चरम पर आया है, जब वह हिंदी सिनेमा में सबसे अधिक मांग वाले और सफल गायकों में से एक हैं. उनकी भावपूर्ण आवाज और गीतों को गहराई से महसूस करने की क्षमता ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया है. उनके इस अचानक ब्रेक ने संगीत उद्योग में 'बर्नआउट' और कलाकारों पर बढ़ते पेशेवर दबाव पर एक नई बहस छेड़ दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि सफलता के बीच ऐसा कदम उठाना कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक शांति के लिए बुद्धिमानी है. गायक और संगीतकार पलाश सेन जैसे कई कलाकारों ने अरिजीत के इस फैसले का समर्थन किया है, यह समझते हुए कि यह व्यक्तिगत कल्याण के लिए एक आवश्यक कदम हो सकता है.

अपने संगीत की सफर को जारी रखेंगे अरिजीत सिंह?

अपने संन्यास की घोषणा के बावजूद, अरिजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि वह स्वतंत्र रूप से संगीत बनाना जारी रखेंगे और अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे. इसका मतलब है कि उनके प्रशंसकों को अभी भी उनके कुछ नए गाने सुनने को मिल सकते हैं, जो पहले ही रिकॉर्ड किए जा चुके हैं. इसके अतिरिक्त, 2026 में उनके कई लाइव कॉन्सर्ट भी निर्धारित हैं, जो दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को उनकी जादुई आवाज का अनुभव करने का अवसर देंगे. उनकी संगीत यात्रा समाप्त नहीं हुई है, बल्कि एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जहां वह अपनी कला को नए तरीकों से तलाश सकते हैं.

अरिजीत सिंह का प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास का निर्णय भारतीय संगीत उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है. यह न केवल एक कलाकार के व्यक्तिगत विकल्पों को दर्शाता है, बल्कि कलात्मक स्वतंत्रता और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर भी प्रकाश डालता है. उनके नए गाने 'इश्क का फीवर' की रिलीज ने यह साबित कर दिया है कि उनकी आवाज का जादू बरकरार है, और उनके प्रशंसक उनके भविष्य के संगीत प्रयासों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, चाहे वह फिल्मी दुनिया में हों या स्वतंत्र संगीत के क्षेत्र में.