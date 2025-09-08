Big B Marathi Post: अमिताभ बच्चन ने की लालबाग के राजा को लेकर मराठी में पोस्ट, लोगों ने पकड़ी गलती, सोशल मीडिया पर जमकर सुनाया

Big B Marathi Post: बॉलीवुड (Bollywood) के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव रहते है. कभी कभी अपने मैसेज के कारण वे ट्रोल भी हो जाते है. अब ऐसा ही उनका एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिसके कारण लोग उन्हें खूब सूना रहे है.लोग उन्हें सूना रहे है की इतने साल मुंबई (Mumbai)में रहने के बाद भी उन्हें मराठी (Marathi) नहीं आती है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लालबाग का राजा (Lalbaug Ka Raja) को लेकर पोस्ट की थी और वह भी मराठी में,जिसमें लिखा था, लालबाग च राजा' . इसके बाद बिग बी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मराठी में लिखा ,'"किसी ने मुझसे कहा कि आपको मराठी नहीं आती और आप इतने सालों से मुंबई में रह रहे हैं.

यह सच है, लेकिन इसे सीखने की कोशिश करें, इसे सीखना भी एक सलाम है. बिग बी के एक पोस्ट के बाद लोगों उनको जमकर सुनाया. ये भी पढ़े:Amitabh Bachchan Video: बिग बी अमिताभ बच्चन अपने बंगले ‘जलसा’ के बाहर फैंस से मिले; किया धन्यवाद

लोगों ने की खिंचाई

दरअसल अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने एक पोस्ट की थी ,' जिसमें उन्होंने लालबाग के राजा का फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में ,' गणपति बाप्पा मोरया,लालबाग च राजा,ऐसा लिखा था. जिसके बाद लोगों ने उनकी गलती पकड़ ली इसके बाद कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया तो वही ज्यादातर लोगों ने उनकी खिंचाई की. इसके बाद उन्होंने अपनी गलती मानी और इसके बाद उन्होंने लिखा ,' लालबाग चा राजा .क्षमा प्रार्थी.

गूगल ट्रांसलेट से किया था कमेंट

इस दौरान एक यूजर ने लिखा ,'आपने ये गूगल ट्रांसलेट (Google Translate) से किया है. वह गलत ट्रांसलेट हो गया है. इसके बाद उसने लिखा ,'मराठी भाषा बोलना कठिन नहीं है, केवल मनसे सीखना चाहिए.

रजनीकांत का दिया उदाहरण

इस दौरान एक यूजर ने कमेंट में रजनीकांत का उदाहरण देते हुए कहा की ,' सर आप सही कह रहे हैं, रजनीकांत (Rajinikanth) मराठी होते हुए भी तमिलनाडु को अपनी मातृभूमि मानते हैं और उन्होंने तमिल भाषा को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है.उन्होंने अपना बचपन कर्नाटक में बिताया, इसलिए वे कन्नड़ बोलते हैं और रजनीकांत मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु में बातचीत कर सकते हैं और हमें अफसोस है कि महाराष्ट्र ने आपको इतना बड़ा बनाया है, लेकिन आप अभी भी मराठी ठीक से नहीं बोल सकते.