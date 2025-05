Avneet Kaur Meets Tom Cruise: हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज से मिलीं अवनीत कौर, इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें (View Pics)

Avneet Kaur (Photo Credits: Instagram)

Avneet Kaur Meets Tom Cruise: अभिनेत्री अवनीत कौर इन दिनों इंटरनेशनल स्पेस में भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में उन्होंने हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज से लंदन में मुलाकात की. अवनीत ने इस स्पेशल मोमेंट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं, जिसमें वह टॉम क्रूज के साथ 'नमस्ते' पोज देती नजर आ रही हैं. अवनीत ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, "Namaste mere aur Mr Cruise ki taraf se poore India ko IN. Great to see you again @tomcruise @missionimpossible." तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री और टॉम क्रूज का भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान फैन्स को खूब पसंद आ रहा है.

इस पोस्ट के कुछ ही मिनटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, "Looks like he is your bestie now", तो वहीं कई यूजर्स ने हार्ट और फायर इमोजी के ज़रिए अपने रिएक्शन दिए. गौरतलब है कि टॉम क्रूज अपनी आगामी फिल्म 'Mission: Impossible' के प्रमोशनल इवेंट के सिलसिले में लंदन में हैं. अवनीत की यह मुलाकात न सिर्फ उनके करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह दर्शाता है कि वह अब ग्लोबल लेवल पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं.

टॉम क्रूज से मिलीं अवनीत कौर:

View this post on Instagram A post shared by Avneet Kaur (@avneetkaur_13)

फैन्स अवनीत और टॉम क्रूज की इस खूबसूरत मुलाकात को 'इंडिया मीट्स हॉलीवुड' का नाम दे रहे हैं. अब देखना होगा कि क्या भविष्य में यह जोड़ी किसी प्रोजेक्ट में साथ दिखाई देती है.