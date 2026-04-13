Stock Market Holiday Update: अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को क्या NSE और BSE रहेंगे बंद? जानें पूरा हॉलिडे शेड्यूल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

Stock Market Holiday Update: निवेशकों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि भारतीय शेयर बाजार में कल, मंगलवार, 14 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद रहेगा. यह अवकाश डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में घोषित किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने अपनी आधिकारिक अवकाश सूची के अनुसार इस दिन को ट्रेडिंग अवकाश के रूप में निर्धारित किया है.

इस अवकाश के कारण इक्विटी, डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एवं बॉरोइंग (SLB) सहित सभी प्रमुख सेगमेंट में ट्रेडिंग गतिविधि पूरी तरह से निलंबित रहेगी.

कमोडिटी एक्सचेंज का शेड्यूल

कमोडिटी बाजारों के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX): एमसीएक्स कल सुबह के सत्र के लिए बंद रहेगा, लेकिन शाम के सत्र में कारोबार फिर से शुरू होगा।

नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX): एनसीडीएक्स कल सुबह और शाम दोनों सत्रों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा.

वर्ष 2026 में बाजार की छुट्टियां

साल 2026 के लिए निर्धारित अवकाश कैलेंडर के अनुसार, शेयर बाजारों में कुल 16 ट्रेडिंग अवकाश घोषित किए गए थे, जिनमें से अब तक कई छुट्टियां पूरी हो चुकी हैं. कल के अवकाश के बाद, इस साल कुल नौ और ट्रेडिंग छुट्टियां शेष रह जाएंगी। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की गतिविधियों की योजना बनाते समय इन छुट्टियों का ध्यान रखें.

आने वाले महीनों में बाजार में मुख्य छुट्टियां महाराष्ट्र दिवस (1 मई) और ईद-उल-अजहा (28 मई) के अवसर पर होंगी। बाजार प्रतिभागी अपनी रणनीतियां बनाते समय इन तिथियों को ध्यान में रखकर अपने सौदे तय कर सकते हैं.