Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, रिकॉर्ड स्तर से लुढ़के दाम; जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों के आज के के ताजा रेट

Silver jewellery (Photo Credits: Pixabay)

Silver Rate Today: भारतीय सर्राफा बाजार में बुधवार, 4 फरवरी 2026 को चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट (Correction) देखी गई है. वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और घरेलू स्तर पर निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली (Profit-booking) के कारण चांदी के दाम अपने हालिया उच्च स्तर से नीचे आ गए हैं. देश के अधिकांश शहरों में आज चांदी की कीमतों में नरमी का रुख बना हुआ है.

प्रमुख शहरों में आज का चांदी का भाव

आज राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत लगभग ₹2,79.90 प्रति ग्राम यानी ₹2,79,900 प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है. विभिन्न शहरों के भाव इस प्रकार हैं. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, February 04, 2026: सोने की कीमतों में गिरावट पर लगा ब्रेक, रिकवरी के बाद जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के आज के ताजा रेट

शहर आज का चांदी का भाव (प्रति किलो) दिल्ली ₹ 2,79,900 मुंबई ₹ 2,79,900 चेन्नई ₹ 2,99,900 बेंगलुरु ₹ 2,79,900 हैदराबाद ₹ 2,99,900 कोलकाता ₹ 2,79,900 अहमदाबाद ₹ 2,79,900 पुणे / केरल ₹ 2,99,900

बाजार में गिरावट के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी की कीमतों में आई इस हालिया गिरावट के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं:

वैश्विक दबाव: अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और कीमती धातुओं पर दबाव के कारण वैश्विक चांदी की कीमतों में गिरावट आई है, जिसका सीधा असर भारत पर दिख रहा है.

मुनाफावसूली: जनवरी के अंत में चांदी के दाम काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे. ऐसे में ट्रेडर्स ने ऊंचे भाव पर अपनी स्थिति साफ कर मुनाफा कमाया है, जिससे कीमतों में सुधार (Correction) हुआ है.

औद्योगिक मांग: इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर एनर्जी सेक्टर में चांदी की औद्योगिक मांग के पूर्वानुमानों में बदलाव भी कीमतों को प्रभावित कर रहा है.

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

फरवरी की शुरुआत में चांदी के बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है. जहां जनवरी के अंतिम सप्ताह में कीमतें रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ रही थीं, वहीं पिछले कुछ सत्रों में इनमें भारी गिरावट आई है. विश्लेषकों का मानना है कि इस गिरावट के बाद बाजार में स्थिरता आ सकती है, जिससे आभूषण विक्रेताओं और औद्योगिक खरीदारों के वापस लौटने की उम्मीद है.

करेंसी मार्केट में रुपये की चाल और अमेरिकी आर्थिक डेटा भी आने वाले दिनों में चांदी की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

डिस्क्लेमर: ऊपर दी गई कीमतें स्थानीय बाजार और सराफा संघों के डेटा पर आधारित हैं. इनमें राज्य और शहर के आधार पर टैक्स (GST) और मेकिंग चार्ज अलग से लागू हो सकते हैं. खरीदारी से पहले अपने नजदीकी ज्वेलर से भाव की पुष्टि अवश्य करें.