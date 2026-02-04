Gold Rate Today, February 04, 2026: सोने की कीमतों में गिरावट पर लगा ब्रेक, रिकवरी के बाद जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के आज के ताजा रेट

Gold Rate Today, February 04, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में बुधवार, 4 फरवरी 2026 को सोने की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है. पिछले कुछ सत्रों में आई भारी गिरावट के बाद अब कीमतें धीरे-धीरे स्थिर हो रही हैं. अंतरराष्ट्रीय संकेतों और घरेलू मांग में आए बदलावों के कारण आज देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दामों में मामूली बढ़त या स्थिरता दर्ज की गई है.

प्रमुख शहरों में आज का भाव

बाजार में आई हालिया अस्थिरता के बाद आज के ताजा रेट कुछ इस प्रकार हैं. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, February 03, 2026: भारी गिरावट के बाद संभला सोने का भाव, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर में आज के लेटेस्ट रेट

शहर 24K सोने का भाव (10g) 22K सोने का भाव (10g) दिल्ली ₹ 1,54,090 ₹ 1,41,260 मुंबई ₹ 1,53,940 ₹ 1,41,110 चेन्नई ₹ 1,55,680 ₹ 1,42,710 कोलकाता ₹ 1,53,940 ₹ 1,41,110 बेंगलुरु ₹ 1,53,940 ₹ 1,41,110 हैदराबाद ₹ 1,53,940 ₹ 1,41,110 जयपुर/लखनऊ ₹ 1,54,090 ₹ 1,41,260 नोएडा/गुरुग्राम ₹ 1,54,090 ₹ 1,41,260

कीमतों में उतार-चढ़ाव के मुख्य कारण

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि सोने की कीमतों में मौजूदा हलचल के पीछे कई वैश्विक और स्थानीय कारक जिम्मेदार हैं:

वैश्विक अनिश्चितता: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता के कारण निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश (Safe-haven) मान रहे हैं. मुद्रा का प्रभाव: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर सोने की घरेलू कीमतों पर पड़ता है. प्रॉफिट बुकिंग: जनवरी के अंत में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे फरवरी की शुरुआत में कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई थी.

बाजार का मौजूदा रुझान और रिकवरी

जनवरी 2026 के अंत में सोना अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया था. हालांकि, फरवरी के पहले कुछ दिनों में आई भारी गिरावट ने खरीदारों को बाजार की ओर वापस आकर्षित किया है. बुधवार के आंकड़ों से पता चलता है कि भौतिक (Physical) बाजारों में स्थिरता आ रही है और रिटेल खरीदार एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं.

नोट: ऊपर दी गई कीमतें सांकेतिक हैं और इनमें जीएसटी (GST), टीसीएस (TCS) और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं. सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय जौहरी या सर्राफा बाजार से संपर्क करें.