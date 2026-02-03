Gold Rate Today, February 03, 2026: भारी गिरावट के बाद संभला सोने का भाव, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर में आज के लेटेस्ट रेट

सोना/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Gold Rate Today, February 03, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले कुछ सत्रों की भारी उठापटक के बाद आज, मंगलवार 3 फरवरी 2026 को सोने की कीमतों (Gold Price) में स्थिरता का रुख देखा जा रहा है. 'फरवरी 2 क्रैश' के नाम से जानी जाने वाली हालिया गिरावट, जिसमें वैश्विक स्तर पर सोने के दाम लगभग 3% तक गिर गए थे, उसके बाद आज कीमतें एक सीमित दायरे में कारोबार कर रही हैं.

वर्तमान में, देश के प्रमुख महानगरों में 24 कैरेट (शुद्ध) सोना लगभग 1,53,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि आभूषणों के लिए लोकप्रिय 22 कैरेट सोना 1,40,390 रुपये के स्तर पर है. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, February 02, 2026: 'फ्लैश क्रैश' के बाद संभला सोना, बजट 2026 के बाद कीमतों में स्थिरता; जानें आज के ताजा भाव

प्रमुख शहरों में आज का सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

शहर 24K सोना (10 ग्राम) 22K सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹1,53,310 ₹1,40,540 मुंबई ₹1,53,160 ₹1,40,390 चेन्नई ₹1,52,170 ₹1,39,490 कोलकाता ₹1,53,160 ₹1,40,390 बेंगलुरु ₹1,53,160 ₹1,40,390 जयपुर/जोधपुर ₹1,53,310 ₹1,40,540 लखनऊ ₹1,53,310 ₹1,40,540

नोट: ऊपर दिए गए रेट सांकेतिक हैं और इनमें जीएसटी (GST), टीसीएस (TCS) और अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करेंय

कीमतों में बदलाव की मुख्य वजहें

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, हालिया गिरावट के पीछे कई बड़े कारण रहे हैं:

बजट 2026 का प्रभाव: केंद्रीय बजट में आयात शुल्क (Import Duty) को लेकर अनिश्चितता खत्म होने और राजकोषीय अनुशासन पर जोर देने से कीमतों में सुधार आया है.

केंद्रीय बजट में आयात शुल्क (Import Duty) को लेकर अनिश्चितता खत्म होने और राजकोषीय अनुशासन पर जोर देने से कीमतों में सुधार आया है. अमेरिकी डॉलर में मजबूती: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ने सोने की मांग को प्रभावित किया हैय

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ने सोने की मांग को प्रभावित किया हैय ** Kevin Warsh की चर्चा:** अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले संभावित अध्यक्ष के रूप में केविन वारश के नामांकन की चर्चा ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है, जिससे सोने में मुनाफावसूली (Profit Booking) बढ़ी है.

शादियों के सीजन से बढ़ी मांग

कीमतों में आई इस भारी गिरावट ने खुदरा खरीदारों को राहत दी है. विशेष रूप से उत्तर भारत में चल रहे शादियों के सीजन के कारण जयपुर, जोधपुर और दिल्ली जैसे शहरों में सोने की मांग में उछाल देखा जा रहा है. बुलियन एसोसिएशन का मानना है कि कीमतों में आई यह कमी उन ग्राहकों के लिए एक अच्छा अवसर है जो लंबे समय से खरीदारी के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे.

आगे क्या है उम्मीद?

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक सोना इसी तरह के 'वेट एंड वॉच' (Wait and Watch) मोड में रह सकता है. चांदी की कीमतों में अस्थिरता और वैश्विक मुद्रा बाजार के संकेतों को देखते हुए निवेशकों को किस्तों में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है.