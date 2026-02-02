Gold Rate Today, February 02, 2026: 'फ्लैश क्रैश' के बाद संभला सोना, बजट 2026 के बाद कीमतों में स्थिरता; जानें आज के ताजा भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

मुंबई: भारतीय सर्राफा बाजार के लिए पिछला हफ्ता काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन सोमवार, 2 फरवरी 2026 को सोने की कीमतों में स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं. शुक्रवार को आई लगभग 9% की भारी गिरावट (फ्लैश क्रैश) (Flash Crash) के बाद अब बाजार 'कंसोलिडेशन' यानी ठहराव के दौर (Consolidation Phase) में प्रवेश कर गया है. निवेशक इस समय शनिवार को पेश हुए केंद्रीय बजट 2026 और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों के असर का आकलन कर रहे हैं. कीमतों में आई हालिया कमी के बाद खरीदार एक बार फिर बाजार की ओर रुख कर रहे हैं. देश के प्रमुख शहरों में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम नीचे दी गई तालिका के अनुसार हैं. यह भी पढ़ें: Gold Price Today, February 1: सोने की कीमतों में स्थिरता, रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब थमे भाव; जानें अपने शहर में 22K और 24K का ताजा रेट

प्रमुख शहरों में आज के भाव (प्रति 10 ग्राम)

शहर 24K सोना (शुद्ध) 22K सोना (जेवर) दिल्ली ₹ 1,60,720 ₹ 1,47,340 मुंबई ₹ 1,60,570 ₹ 1,47,190 चेन्नई ₹ 1,62,540 ₹ 1,48,990 कोलकाता ₹ 1,60,570 ₹ 1,47,190 बेंगलुरु ₹ 1,60,570 ₹ 1,47,190 अहमदाबाद ₹ 1,60,670 ₹ 1,47,240 नोएडा/गुरूग्राम ₹ 1,60,720 ₹ 1,47,340

बजट 2026 का सोने की कीमतों पर असर

आज घरेलू बाजार में कीमतों की दिशा तय करने में 1 फरवरी को पेश हुए केंद्रीय बजट की अहम भूमिका रही है.

आयात शुल्क (Import Duty): सरकार ने सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने की अफवाहों के विपरीत वर्तमान ढांचे को बरकरार रखा है, जिससे सर्राफा व्यापारियों ने राहत की सांस ली है.

सरकार ने सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने की अफवाहों के विपरीत वर्तमान ढांचे को बरकरार रखा है, जिससे सर्राफा व्यापारियों ने राहत की सांस ली है. मजबूत रुपया: बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि ऋण पर जोर देने से भारतीय रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है. चूंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना आयात करता है, इसलिए रुपया मजबूत होने से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है.

वैश्विक संकेत और 'केविन वॉर्श' फैक्टर

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती ने सोने की कीमतों को फिलहाल काबू में रखा है. खबरों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले फेडरल रिजर्व चेयरमैन के रूप में केविन वॉर्श को नामित कर सकते हैं. वॉर्श को अपनी सख्त मौद्रिक नीतियों (Hawkish stance) के लिए जाना जाता है, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है. इसी वजह से सोना पिछले हफ्ते के ₹1.83 लाख के उच्चतम स्तर पर फिलहाल वापस नहीं लौट पाया है.

बाजार विशेषज्ञों की राय

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान में बाजार 'वेट एंड वॉच' (इंतजार करो और देखो) की स्थिति में है. HDFC सिक्योरिटीज के विशेषज्ञों के अनुसार, जब तक कोई बड़ी भू-राजनीतिक उथल-पुथल नहीं होती, तब तक इस पूरे सप्ताह सोना ₹1,70,000 से ₹1,73,000 की एक सीमित सीमा (Range) में कारोबार कर सकता है. हालांकि, निचले स्तरों पर खरीदारों की वापसी कीमतों को एक मजबूत आधार प्रदान कर रही है.