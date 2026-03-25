Gold Rate Today: सोने की कीमतों में गिरावट जारी, वैश्विक दबाव के बीच गोल्ड हुआ और सस्ता; जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों में आज 22K-24K के ताज रेट

Gold Rate Today, March 25, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में बुधवार, 25 मार्च 2026 को सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई कमजोरी, मजबूत अमेरिकी डॉलर और बढ़ते बॉन्ड यील्ड के कारण निवेशकों के बीच सुरक्षित निवेश के रूप में सोने का आकर्षण कम हुआ है. घरेलू बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,45,100 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है.

एमसीएक्स (MCX) पर बड़ी गिरावट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के वायदा भाव में 1.5% से अधिक की गिरावट देखी गई है. वहीं, चांदी की कीमतों में भारी बिकवाली का दौर रहा और यह 4.73% तक लुढ़क गई है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होने से सुरक्षित निवेश की मांग घटी है, जिसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच सोने की कीमतों में गिरावट जारी, जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों में आज के 22K-24K के ताजा रेट

प्रमुख शहरों में आज के भाव (प्रति 10 ग्राम)

देश के अधिकांश हिस्सों में सोने के भाव स्थिर रहे, हालांकि कोलकाता में स्थानीय मांग के कारण कीमतें थोड़ी कम दर्ज की गईं.

शहर 22 कैरेट (स्टैंडर्ड) 24 कैरेट (शुद्ध) दिल्ली INR 1,32,900 INR 1,45,100 मुंबई INR 1,32,900 INR 1,45,100 चेन्नई INR 1,32,900 INR 1,45,100 कोलकाता INR 1,32,300 INR 1,44,500 बेंगलुरु INR 1,32,900 INR 1,45,100 हैदराबाद INR 1,32,900 INR 1,45,100 जयपुर/लखनऊ INR 1,32,900 INR 1,45,100

बाजार का विश्लेषण और भविष्य की राह

रिटेल मार्केट में हालिया अस्थिरता के कारण खरीदार अभी सतर्क रुख अपना रहे हैं. हालांकि, निचले स्तरों पर कुछ खरीदारी की दिलचस्पी जरूर देखी गई है. विश्लेषकों का अनुमान है कि निकट भविष्य में सोने की कीमतें सीमित दायरे में रहेंगी, लेकिन वैश्विक आर्थिक दबावों के चलते कीमतों में हल्का नकारात्मक रुझान बना रह सकता है.

नोट: ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी से पहले वास्तविक समय (Real-time) की दरें जरूर जांच लें. अंतिम कीमतों में जीएसटी (GST), मेकिंग चार्ज और स्थानीय जौहरी का मार्जिन शामिल होने के कारण बदलाव संभव है.