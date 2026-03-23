Gold Rate Today: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच सोने की कीमतों में गिरावट जारी, जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों में आज के 22K-24K के ताजा रेट

Gold | Representational Image (Photo Credits: Pexels)

Gold Rate Today, March 23, 2026: वैश्विक सर्राफा बाजार में कमजोरी और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के चलते सोमवार, 23 मार्च 2026 को भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांड यील्ड में बढ़ोतरी ने निवेशकों के बीच पीले धातु के आकर्षण को कम किया है, जिसका सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ा है. आज देश के अधिकांश बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,45,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

घरेलू बाजार में सोने की दरों ने अंतरराष्ट्रीय रुझानों का पालन किया है. विश्लेषकों का मानना है कि मजबूत डॉलर और सुरक्षित निवेश के विकल्पों में बदलाव के कारण सोने पर दबाव बना हुआ है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी गोल्ड फ्यूचर्स दबाव में नजर आए. निकट भविष्य में व्यापक आर्थिक कारकों के कारण कीमतों के एक सीमित दायरे में रहने की संभावना जताई जा रही है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, March 22, 2026: रविवार को स्थिर रहे सोने के दाम; दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत आपके शहर में क्या है 22K और 24K का भाव? देखें लेटेस्ट रेट लिस्ट

प्रमुख शहरों में आज का भाव (प्रति 10 ग्राम)

आज 24 कैरेट (शुद्ध सोना) और 22 कैरेट (स्टैंडर्ड सोना) की कीमतें विभिन्न शहरों में इस प्रकार हैं:

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR) दिल्ली 1,33,790 1,45,960 मुंबई 1,33,790 1,45,960 चेन्नई 1,33,790 1,45,960 कोलकाता 1,33,200 1,45,300 बेंगलुरु 1,33,790 1,45,960 अहमदाबाद 1,33,790 1,45,960 जयपुर/लखनऊ 1,33,790 1,45,960

क्षेत्रीय बदलाव और मांग का रुझान

हालांकि देश के अधिकांश हिस्सों में कीमतें लगभग समान हैं, लेकिन कोलकाता जैसे शहरों में स्थानीय मांग और डीलर मार्जिन के कारण दाम थोड़े कम दर्ज किए गए हैं. चैत्र नवरात्रि के उत्सव के बावजूद, हालिया उतार-चढ़ाव को देखते हुए खुदरा मांग में थोड़ी सावधानी देखी जा रही है. हालांकि, कीमतों में गिरावट आने पर कुछ खरीदारों ने खरीदारी में रुचि दिखाई है.

निवेशकों और खरीदारों के लिए सलाह

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि खरीदारों को रीयल-टाइम दरों पर नजर रखनी चाहिए. ध्यान रहे कि ऊपर दी गई कीमतों में जीएसटी (GST), मेकिंग चार्ज और स्थानीय जौहरी का मार्जिन शामिल नहीं है, जिसके कारण आपके शहर के शोरूम में अंतिम कीमत अलग हो सकती है. वैश्विक आर्थिक संकेतों को देखते हुए फिलहाल सोने की चाल सुस्त रहने की उम्मीद है.