Gold Rate Today, 22 अप्रैल 2026: सोने की कीमतों में स्थिरता, जानें दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में 22K और 24K के आज के ताजा रेट

Gold Rate Today, April 22, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, बुधवार 22 अप्रैल 2026 को सोने की कीमतों में मामूली हलचल के साथ स्थिरता दर्ज की गई है. सप्ताह की शुरुआत में देखी गई भारी अस्थिरता के बाद अब 24 कैरेट सोने का खुदरा भाव ₹1.55 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर टिका हुआ है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर तनाव में आई थोड़ी कमी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बदलते रुख के कारण कीमतों में यह ठहराव आया है.

प्रमुख शहरों में आज का भाव (प्रति 10 ग्राम)

देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में टैक्स और मेकिंग चार्जेस के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है. नीचे 22 और 24 कैरेट सोने के ताजा दाम दिए गए हैं: यह भी पढ़े: Gold Rate Today: उतार-चढ़ाव के बीच सोने की कीमतों में मामूली गिरावट, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों में आज के 22 और 24K के रेट

शहर 22K सोना (प्रति 10 ग्राम) 24K सोना (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली ₹1,42,490 ₹1,55,430 मुंबई ₹1,42,340 ₹1,55,280 चेन्नई ₹1,42,990 ₹1,55,990 कोलकाता ₹1,42,340 ₹1,55,280 बेंगलुरु ₹1,42,340 ₹1,55,280 अहमदाबाद ₹1,42,390 ₹1,55,330 लखनऊ/नोएडा ₹1,42,490 ₹1,55,430

अंतरराष्ट्रीय बाजार और भू-राजनीतिक प्रभाव

घरेलू बाजार में आई यह स्थिरता अंतरराष्ट्रीय संकेतों का प्रतिबिंब है. वैश्विक बाजार में स्पॉट गोल्ड पिछले सत्र में करीब 1% गिरकर 4,700 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा था. अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिका-ईरान संघर्ष में संघर्षविराम (Ceasefire) को आगे बढ़ाने की खबरों ने निवेशकों की चिंता कम की है. हालांकि, ओमान की खाड़ी (Strait of Hormuz) में आपूर्ति श्रृंखला को लेकर अब भी संशय बना हुआ है. इसके अलावा, अमेरिका में केविन वार्श की फेडरल रिजर्व के अगले अध्यक्ष के रूप में संभावित नियुक्ति पर भी बाजार की नजर है.

डिजिटल गोल्ड और ETF में भारी उछाल

सोने की ऊंची कीमतों ने भले ही भौतिक (Physical) खरीदारों को थोड़ा सतर्क कर दिया हो, लेकिन 'पेपर गोल्ड' में निवेश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. एम्फी (AMFI) के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में गोल्ड ETF में निवेश पिछले साल की तुलना में 360% से अधिक बढ़ा है. यह दर्शाता है कि शादी-ब्याह के सीजन की मांग के बावजूद, लोग सुरक्षित निवेश के लिए अब डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं.

भविष्य का अनुमान: क्या और घटेंगे दाम?

बाजार विश्लेषकों का सुझाव है कि सोना फिलहाल एक सीमित दायरे में रहेगा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने को ₹1,51,000 प्रति 10 ग्राम पर तत्काल सपोर्ट मिल रहा है. यदि वैश्विक तनाव और कम होता है, तो कीमतें ₹1,50,000 के स्तर तक गिर सकती हैं. हालांकि, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की निरंतर खरीदारी और मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए दीर्घकालिक रुझान अभी भी तेजी (Bullish) का बना हुआ है.