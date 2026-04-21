Gold Rate Today: उतार-चढ़ाव के बीच सोने की कीमतों में मामूली गिरावट, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों में आज के 22 और 24K के रेट
Gold | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

Gold Rate Today April 21, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, मंगलवार 21 अप्रैल 2026 को सोने की कीमतों में हल्की नरमी देखी गई है. वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण घरेलू स्तर पर सोने के भाव में मामूली गिरावट आई है. गुडरिटर्न्स (GoodReturns) के आंकड़ों के अनुसार, आज 24 कैरेट सोने की कीमत में 100 रुपये की कमी आई है, जिसके बाद यह 1,55,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,42,340 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में यह गिरावट वैश्विक स्तर पर डॉलर के मजबूत होने के कारण आई है. आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है, तो अन्य मुद्राओं का उपयोग करने वाले खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है, जिससे मांग में कमी आती है. हालांकि, मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते निवेशक अभी भी सोने को एक सुरक्षित निवेश मान रहे हैं, जिससे कीमतें अपने मासिक उच्च स्तर के करीब बनी हुई हैं.  यह भी पढ़े: Gold Rate Today: अक्षय तृतीया के बाद सोने की कीमतों में फिर स्थिरता, जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य बड़े शहरों में 22K-24K गोल्ड के आज के ताजा रेट

प्रमुख शहरों में आज के भाव (प्रति 10 ग्राम)

भारत के विभिन्न शहरों में स्थानीय करों और मांग के आधार पर सोने के भाव अलग-अलग होते हैं. आज 21 अप्रैल के प्रमुख शहरों के रेट इस प्रकार हैं:

शहर 22K सोने का भाव 24K सोने का भाव
दिल्ली 1,42,490 रुपये 1,55,430 रुपये
मुंबई 1,42,340 रुपये 1,55,280 रुपये
चेन्नई 1,42,990 रुपये 1,55,990 रुपये
कोलकाता 1,42,340 रुपये 1,55,280 रुपये
बेंगलुरु 1,42,340 रुपये 1,55,280 रुपये
अहमदाबाद 1,42,390 रुपये 1,55,330 रुपये
लखनऊ 1,42,490 रुपये 1,55,430 रुपये
जयपुर 1,42,490 रुपये 1,55,430 रुपये

शुद्धता की पहचान और हॉलमार्किंग

आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों को विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि वे हमेशा बीआईएस (BIS) हॉलमार्क वाले गहने ही खरीदें. सोने की शुद्धता को तीन मुख्य श्रेणियों में समझा जा सकता है:

  • 24 कैरेट (99.9% शुद्धता): इसका उपयोग मुख्य रूप से निवेश के लिए सिक्कों और बार (Bars) बनाने में होता है.

  • 22 कैरेट (91.6% शुद्धता): गहने बनाने के लिए यह सबसे मानक माना जाता है क्योंकि यह अधिक टिकाऊ होता है.

  • 18 कैरेट (75% शुद्धता): इसका उपयोग अक्सर हीरे और अन्य कीमती पत्थरों से जड़े आभूषणों में किया जाता है.

क्या है बाजार का आगे का रुख?

आने वाले समय में शादी-विवाह के सीजन और मई में आने वाली अक्षय तृतीया के कारण सोने की मांग में फिर से तेजी आने की उम्मीद है. विश्लेषकों का कहना है कि वर्तमान में निवेशक "रुको और देखो" (Wait and Watch) की नीति अपना रहे हैं क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर अपना रुख स्पष्ट कर रहा है. स्थानीय बाजार में भौतिक मांग बढ़ने से कीमतों को भविष्य में समर्थन मिल सकता है.