Gold Rate Today: अक्षय तृतीया के बाद सोने की कीमतों में फिर स्थिरता, जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य बड़े शहरों में 22K-24K गोल्ड के आज के ताजा रेट

Gold Rate Today, April 20, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार, 20 अप्रैल 2026 को सोने की कीमतों में स्थिरता दर्ज की गई है. अक्षय तृतीया के त्योहार के दौरान मांग में आए उछाल के बाद अब बाजार धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है. प्रमुख महानगरों में 24 कैरेट सोने की खुदरा कीमत अभी भी 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर के आसपास बनी हुई है. वैश्विक स्तर पर कीमतों में मामूली नरमी के बावजूद, शादियों के सीजन की मांग के कारण घरेलू बाजार में कीमतें मजबूत बनी हुई हैं.

महानगरों और प्रमुख शहरों में आज का भाव

भारत के विभिन्न शहरों में स्थानीय करों, चुंगी और ज्वैलर मार्जिन के कारण सोने की कीमतों में अंतर होता है. 20 अप्रैल की सुबह 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के रेट्स (प्रति 10 ग्राम) इस प्रकार हैं. यह भी पढ़े: Gold Rate Today: शादी के सीजन में सोना खरीदने वालों के लिए राहत, गोल्ड की कीमतों में स्थिरता, जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों में आज के ताजा रेट

शहर 22K सोने का भाव 24K सोने का भाव दिल्ली INR 1,42,940 INR 1,55,920 मुंबई INR 1,42,790 INR 1,55,770 चेन्नई INR 1,43,590 INR 1,56,650 कोलकाता INR 1,42,790 INR 1,55,770 बेंगलुरु INR 1,42,790 INR 1,55,770 अहमदाबाद INR 1,42,840 INR 1,55,820 जयपुर INR 1,42,940 INR 1,55,920 लखनऊ INR 1,42,940 INR 1,55,920

चेन्नई में सोने की कीमतें देश में सबसे अधिक बनी हुई हैं. इसका मुख्य कारण वहां फिजिकल ज्वेलरी की अत्यधिक मांग और राज्य स्तरीय लॉजिस्टिक लागत है.

अक्षय तृतीया के बाद बाजार का रुख

19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के बड़े अवसर के बाद बाजार अब 'कंसोलिडेशन' यानी स्थिरता के दौर में प्रवेश कर गया है. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि इस साल रिकॉर्ड उच्च कीमतों के कारण ज्वेलरी की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कमी देखी गई. हालांकि, निवेश के नजरिए से सोने के सिक्कों, छड़ों और डिजिटल गोल्ड (ETF) की मांग में काफी तेजी आई है.

वैश्विक संकेत और भविष्य का अनुमान

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड की कीमत मामूली गिरावट के साथ लगभग 4,764 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है. मध्य पूर्व में स्थिरता की उम्मीदों ने सोने की सुरक्षित निवेश (Safe-haven) वाली अपील को थोड़ा कम किया है. घरेलू निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के प्रदर्शन पर नजर रखें, क्योंकि रुपया कमजोर होने पर आयातित सोना महंगा हो सकता है.

खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

उपरोक्त कीमतें बुलियन मार्केट के आधार पर सांकेतिक हैं. इसमें 3 प्रतिशत जीएसटी (GST), मेकिंग चार्ज और लागू होने वाला 1 प्रतिशत टीसीएस (TCS) शामिल नहीं है. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय जौहरी से अंतिम 'ऑन-रोड' कीमत की पुष्टि अवश्य कर लें.