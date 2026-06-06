Gold Rate Today, June 6, 2026: देश में रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचे सोने के दाम; दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत प्रमुख शहरों के भाव जारी, देखें आज की रेट लिस्ट

नई दिल्ली, 6 जून: भारतीय सराफा बाजार (Indian Bullion Market) में शनिवार, 6 जून 2026 को सोने की कीमतों (Gold Prices) में मजबूती का रुख देखा जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं के स्थिर रुख और सुरक्षित निवेश (Safe-Haven Assets) के तौर पर निवेशकों की निरंतर दिलचस्पी के कारण घरेलू स्तर पर भी कीमतें अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर के करीब बनी हुई हैं. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा भविष्य में मौद्रिक नीतियों को लेकर लिए जाने वाले फैसलों ने इस समय कीमती धातुओं के बाजार को गहराई से प्रभावित किया है. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, June 5, 2026: रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे सोने के दाम, जानें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सहित प्रमुख शहरों में 22K और 24K का ताजा भाव
वैश्विक और घरेलू बाजार में मांग का परिदृश्य
अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रास्फीति (महंगाई) और आर्थिक विकास दर को लेकर बनी हुई चिंताओं के बीच सोने की कीमतों में लचीलापन बना हुआ है. वहीं, भारतीय घरेलू बाजार में कीमतें अपने उच्चतम स्तर के आसपास मँडराने के बावजूद आभूषण खरीदारों (Jewellery Buyers) और खुदरा निवेशकों की ओर से मांग पूरी तरह स्थिर बनी हुई है. वित्तीय अनिश्चितता और शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के इस दौर में बाजार प्रतिभागी सोने को मूल्य के एक सबसे विश्वसनीय भंडार (Store of Value) के रूप में देख रहे हैं.
विशेषज्ञों का अनुमान है कि निकट भविष्य में सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में सकारात्मक झुकाव (Positive Bias) के साथ बनी रहेंगी. इस समय निवेशक वैश्विक आर्थिक संकेतकों, अमेरिकी डॉलर की चाल और प्रमुख केंद्रीय बैंकों के ब्याज दर संकेतों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं. भू-राजनीतिक मोर्चे पर होने वाला कोई भी नया घटनाक्रम सोने की कीमतों को और अधिक समर्थन प्रदान कर सकता है.
24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के ताजा दाम
नवीनतम बाजार रुझानों के अनुसार, आज देश के अधिकांश बड़े शहरों में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव ₹1,55,200 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है. इसी प्रकार, आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,42,300 प्रति 10 ग्राम के आसपास दर्ज की गई है. हालांकि, पश्चिम बंगाल के कोलकाता बाजार में मामूली भिन्नता के साथ कीमतें अन्य महानगरों की तुलना में थोड़ी कम देखी जा रही हैं.
देश के प्रमुख शहरों की रेट लिस्ट (प्रति 10 ग्राम)
|शहर
|22 कैरेट (INR)
|24 कैरेट (INR)
|दिल्ली
|1,42,300
|1,55,200
|मुंबई
|1,42,300
|1,55,200
|चेन्नई
|1,42,300
|1,55,200
|कोलकाता
|1,41,700
|1,54,600
|बेंगलुरु
|1,42,300
|1,55,200
|हैदराबाद
|1,42,300
|1,55,200
|अहमदाबाद
|1,42,300
|1,55,200
|जयपुर
|1,42,300
|1,55,200
|लखनऊ
|1,42,300
|1,55,200
|भोपाल
|1,42,300
|1,55,200
|श्रीनगर
|1,42,300
|1,55,200
|नोएडा / गाजियाबाद
|1,42,300
|1,55,200
|गुरुग्राम
|1,42,300
|1,55,200
खरीदारों के लिए जरूरी सलाह
सराफा संघ के पदाधिकारियों ने आम उपभोक्ताओं और खरीदारों को सलाह दी है कि वे कोई भी भौतिक खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय जौहरी या सर्राफा दुकानदारों से लाइव दरों (Live Rates) की पुष्टि अवश्य कर लें. विभिन्न राज्यों और शहरों में स्थानीय बाजार की स्थितियों, मेकिंग चार्जेस (आभूषण निर्माण शुल्क) और वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कारण सोने के अंतिम खुदरा आभूषण की कीमतों में मामूली अंतर आ सकता है.