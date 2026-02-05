Gold Rate Today: भारत में 22K-24K सोने के दाम स्थिर, यहां जानें दिल्ली-मुंबई समेत सभी शहरों के लेटेस्ट रेट

Gold Rate Today: देश के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतें मजबूत बनी रहीं. ताज़ा बाजार आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट शुद्ध सोना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत अधिकांश बड़े शहरों में 1.59 लाख से 1.62 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार करता दिखा. बीते कुछ सत्रों से निवेशकों की लगातार मांग और वैश्विक बाजार से मिल रहे समर्थन के कारण सोने के दाम ऊंचे स्तर पर टिके हुए हैं. Gold Rate Today, February 04, 2026: सोने की कीमतों में गिरावट पर लगा ब्रेक, रिकवरी के बाद जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के आज के ताजा रेट
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहरों में सोने के भाव लगभग एक जैसे रहे. वहीं जोधपुर और श्रीनगर जैसे छोटे शहरों में भी दाम अपने क्षेत्रीय हब—जयपुर और दिल्ली—के अनुरूप ही रहे. हालांकि, स्थानीय टैक्स, मेकिंग चार्ज और प्रीमियम के कारण आधिकारिक रेट जारी होने पर मामूली अंतर देखने को मिल सकता है.
22 कैरेट सोने की बात करें तो इसके दाम भी स्थिर रुझान के साथ नीचे स्तर पर बने रहे. दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े बाजारों में 22K सोना औसतन 14,600 से 14,900 रुपए प्रति ग्राम के आसपास रहा. शादी-विवाह और ज्वेलरी की मांग को देखते हुए हॉलमार्क आभूषणों में उपभोक्ताओं की रुचि बनी हुई है, जिसका असर कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है.
जानें आज के सोने का भाव (Gold Rate Today, February 05, 2026)
|City
|24K Gold (10g)
|22K Gold (10g)
|Delhi
|INR 1,59,600
|INR 1,46,310
|Mumbai
|INR 1,59,450
|INR 1,46,160
|Chennai
|INR 1,62,570
|INR 1,49,010
|Kolkata
|INR 1,59,450
|INR 1,46,160
|Bengaluru
|INR 1,59,450
|INR 1,46,160
|Hyderabad
|INR 1,59,450
|INR 1,46,160
|Pune
|INR 1,59,450
|INR 1,46,160
|Ahmedabad
|INR 1,59,600
|INR 1,46,310
|Jaipur
|INR 1,59,600
|INR 1,46,310
|Lucknow
|INR 1,59,600
|INR 1,46,310
|Noida / Ghaziabad
|INR 1,59,600
|INR 1,46,310
|Gurugram
|INR 1,59,600
|INR 1,46,310
|Jodhpur
|INR 1,59,600
|INR 1,46,310
|Srinagar
|INR 1,59,600
|INR 1,46,310
बाजार का रुझान और कारण
पिछले कुछ हफ्तों से सोना ऊंचे दामों पर कारोबार कर रहा है. वर्ल्ड लेवल पर आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई की चिंता और सुरक्षित निवेश (Safe Haven) की बढ़ती मांग ने सोने को मजबूती दी है. जनवरी के अंत में आई गिरावट के बाद फरवरी की शुरुआत में फ्यूचर्स बाजार में सुधार देखने को मिला. घरेलू सर्राफा बाजार में Multi Commodity Exchange (MCX) पर भी सोने के फ्यूचर्स में रिकवरी दर्ज की गई, जिससे स्पॉट मार्केट को सहारा मिला.
कुछ शहरों, खासकर चेन्नई, में सोने पर प्रीमियम अन्य बाजारों की तुलना में थोड़ा अधिक रहा. इसकी वजह स्थानीय मांग और क्षेत्रीय कर ढांचा माना जा रहा है. सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक संकेतों, डॉलर की चाल और ब्याज दरों से जुड़े फैसलों का सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ सकता है.
आगे क्या रहेगा असर
हालांकि फिलहाल दाम मजबूत बने हुए हैं, लेकिन बाजार में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. विशेषज्ञों के मुताबिक, निवेशक अभी भी सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में देख रहे हैं, जबकि आम उपभोक्ताओं के लिए यह ज्वेलरी और लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट—दोनों लिहाज से अहम बना हुआ है.