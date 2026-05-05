Daily Wire Layoffs: नैशविले मुख्यालय में बड़े बदलाव की घोषणा, जानें क्या है कंपनी की नई रणनीति

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नैशविले, 5 मई: बेन शापिरो (Ben Shapiro) के नेतृत्व वाले प्रमुख अमेरिकी मीडिया आउटलेट 'द डेली वायर' (The Daily Wire) ने 1 मई, 2026 को अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती की पुष्टि की है. कंपनी के पुनर्गठन (Restructuring) का सबसे अधिक असर नैशविले स्थित मुख्यालय (Nashville Headquarters) पर पड़ा है. कैलिफोर्निया (California) से टेनेसी (Tennessee) स्थानांतरित होने के महज छह साल बाद, संस्थान ने अपनी उत्पादन मॉडल को विकसित करने के लिए इसे एक "कठिन निर्णय" करार दिया है. यह भी पढ़ें: Oracle Layoffs: ओरेकल में बड़ी छंटनी, 22% राजस्व वृद्धि के बावजूद 20,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाला; 30 साल पुराने अनुभवी भी प्रभावित

क्षेत्रीय केंद्रों की ओर रणनीतिक झुकाव

द डेली वायर अब अपने कामकाज को विकेंद्रीकृत (decentralise) करने की योजना पर काम कर रहा है. पिछले एक साल में कंपनी ने वाशिंगटन डी.सी., फ्लोरिडा और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अपना विस्तार किया है. डी.सी. में एक समर्पित ब्यूरो की स्थापना और व्हाइट हाउस ब्रीफिंग रूम में स्थायी सीट हासिल करना इस बात का संकेत है कि कंपनी अब खोजी पत्रकारिता और राजनीतिक रिपोर्टिंग में निवेश बढ़ा रही है.

कंपनी का मानना है कि इस बदलाव से वे अपने संसाधनों को इस वर्ष रिलीज होने वाले नए मनोरंजन प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित कर पाएंगे. अब कंपनी एक केंद्रीय हब के बजाय देश भर में फैली विशिष्ट इकाइयों के माध्यम से काम करेगी. यह भी पढ़ें: Meta Layoffs 2026: AI बना टेक इंडस्ट्री में बड़ी चुनौती, मेटा में 8,000 कर्मचारियों की फिर छंटनी की तैयारी; सेक्टर में मचा हड़कंप

'मुझे सुनने में आया है कि यह 60 प्रतिशत के आस-पास था'-कैंडिस ओवेन्स

Update: I’m hearing it was more like 60%. Absolute bloodbath. https://t.co/FUc8KXEOBP — Candace Owens (@RealCandaceO) May 1, 2026

छंटनी के पैमाने पर विवाद

कर्मचारियों की कटौती की वास्तविक संख्या को लेकर कंपनी नेतृत्व और पूर्व सहयोगियों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है. 2024 में कंपनी छोड़ने वाली कैंडिस ओवेन्स ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि लगभग '50-60 प्रतिशत' कर्मचारियों को निकाला गया है. हालांकि, एडिटर-इन-चीफ ब्रेंट शेर ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह आंकड़ा पूरी तरह गलत है और वास्तविकता इसके करीब भी नहीं है. यह भी पढ़ें: Zoho Layoffs News: जोहो में 300 कर्मचारियों की छंटनी की खबरों पर कंपनी की सफाई, रिपोर्ट्स को किया खारिज

ब्रेंट शेर ने पुष्टि की कि 'द डेली वायर' में छंटनी हुई थी

Yes, the company had layoffs today. It’s always really tough. No, it was nowhere near 50% of the company. That’s insane, and also insane to post without verifying. https://t.co/OsNJi13DD7 — Brent Scher (@BrentScher) May 1, 2026

संस्थान का विकास और नेतृत्व

द डेली वायर की स्थापना 2015 में बेन शापिरो और जेरेमी बोरिंग ने की थी. 'द बेन शापिरो शो' की सफलता ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई. हालांकि शापिरो ब्रांड का मुख्य चेहरा बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने 2020 में एडिटर-इन-चीफ का पद छोड़ दिया था और अब वे समाचार कक्ष के दैनिक परिचालन में शामिल नहीं हैं.

2020 में लॉस एंजिल्स से नैशविले जाने का फैसला उच्च जीवन लागत और सामाजिक मुद्दों के कारण लिया गया था. अब नैशविले मुख्यालय के स्थान पर राष्ट्रीय स्तर पर फैले ब्यूरो और मनोरंजन इकाइयों को प्राथमिकता दी जा रही है.