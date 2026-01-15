Bank Holiday 16 January: 16 जनवरी गुरुवार को तिरुवल्लुवर दिवस और कनुमा पर इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, चेक लिस्ट

Bank Holiday 16 January: मकर संक्रांति और पोंगल के उत्सव के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 को कुछ क्षेत्रीय राज्यों में बैंक अवकाश अधिसूचित किया है. जहां देश के अधिकांश हिस्सों में बैंक सामान्य रूप से कामकाज फिर से शुरू करेंगे, वहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 'तिरुवल्लुवर दिवस' (Thiruvalluvar Day) और 'कनुमा' (Kanuma) के उपलक्ष्य में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

आरबीआई के अनुसार, यह अवकाश 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट' के तहत आता है, जिसका अर्थ है कि संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों की शाखाओं में काउंटर सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी. यह भी पढ़े: Bank Holiday Today, January 14: मकर संक्रांति और माघ बिहू पर अहमदाबाद, गुवाहाटी समेत इन शहरों में आज बैंक रहेंगे बंद, लेन-देन को लेकर लोग होंगे प्रभावित

किन शहरों और राज्यों में बंद रहेंगे बैंक?

आरबीआई की राज्यवार अवकाश सूची के अनुसार, 16 जनवरी की छुट्टी अखिल भारतीय नहीं है. शाखाएं केवल इन प्रमुख स्थानों पर बंद रहेंगी.

चेन्नई (तमिलनाडु): महान तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर के सम्मान में मनाए जाने वाले 'तिरुवल्लुवर दिवस' के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): संक्रांति के तीसरे दिन 'कनुमा' उत्सव के कारण स्थानीय शाखाओं में अवकाश रहेगा. यह दिन विशेष रूप से पशुधन और कृषि को समर्पित है.

पुडुचेरी: यहां भी क्षेत्रीय कैलेंडर के अनुसार बैंक बंद रहेंगे.

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे अन्य सभी प्रमुख महानगरों में शुक्रवार को बैंक पूरी तरह से खुले रहेंगे और सामान्य रूप से काम करेंगे.

तमिलनाडु में 'लॉन्ग वीकेंड' जैसी स्थिति

तमिलनाडु के निवासियों के लिए शुक्रवार की छुट्टी एक लंबे बैंकिंग ब्रेक का हिस्सा है। 15 जनवरी को पोंगल के बाद, 16 को तिरुवल्लुवर दिवस और 17 जनवरी (शनिवार) को 'उझावर थिरुनल' (किसान दिवस) के कारण चेन्नई और आसपास के जिलों में बैंक शाखाएं अब सोमवार, 19 जनवरी को ही खुलेंगी।

तारीख अवसर बैंक की स्थिति 15 जनवरी (गुरुवार) पोंगल बंद 16 जनवरी (शुक्रवार) तिरुवल्लुवर दिवस बंद 17 जनवरी (शनिवार) उझावर थिरुनल बंद 18 जनवरी (रविवार) साप्ताहिक अवकाश बंद

डिजिटल सेवाएं रहेंगी जारी

हालांकि प्रभावित क्षेत्रों में चेक जमा करने या नकद निकासी जैसे शाखा कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन डिजिटल बैंकिंग चैनल 24/7 सक्रिय रहेंगे। ग्राहक निम्नलिखित सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं:

एटीएम (ATM): नकद निकासी और मिनी-स्टेटमेंट के लिए.

डिजिटल भुगतान: यूपीआई (UPI), IMPS, NEFT और RTGS सामान्य रूप से कार्य करेंगे।

नेट बैंकिंग: फंड ट्रांसफर और बिल भुगतान के लिए।.

आरबीआई की अवकाश श्रेणियां

आरबीआई बैंकों की छुट्टियों को तीन श्रेणियों में विभाजित करता है: नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत छुट्टियां, रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) अवकाश, और बैंकों द्वारा खातों की क्लोजिंग. कल का अवकाश क्षेत्रीय सांस्कृतिक महत्व की श्रेणी में आता है, जहां राज्य सरकारों को स्थानीय महत्व के आधार पर अवकाश निर्धारित करने का अधिकार होता है.