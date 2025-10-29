VIDEO: तलाक का जश्न, इस अनोखे देश में डिवोर्स होने पर औरतें करती हैं पार्टी, यहां तलाकशुदा महिलाओं की है ज्यादा 'डिमांड'

(Photo : AI)

Divorce Market Mauritania: दुनिया भर में जब 'तलाक' या 'डिवोर्स' का नाम आता है, तो लोग इसे एक दुखद घटना, एक रिश्ते का 'टूट जाना' मानते हैं. लेकिन सोचिए, अगर हम आपको बताएं कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां तलाक, खासकर महिलाओं के लिए, गम नहीं बल्कि जश्न की वजह है?

जी हां, ये सच है. अफ्रीका के मॉरिटानिया देश में तलाक का मतलब 'आजादी' और 'नई शुरुआत' है.

'तलाक बाजार' का मतलब क्या है?

मॉरिटानिया में एक 'तलाक बाजार' (Divorce Market) जैसी चीज़ है. अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई असली बाजार लगता है, बल्कि यह एक सामाजिक सोच है. यहां की संस्कृति (जिसे मूरिश कल्चर कहते हैं) में महिलाओं को काफी आज़ादी और सम्मान दिया जाता है. जब एक महिला का तलाक होता है, तो उसे 'बेचारी' या 'कलंकित' नहीं माना जाता.

इसके उल्ट, तलाक के बाद बाकायदा पार्टियाँ होती हैं. महिला अपने दोस्तों और परिवार के साथ नाच-गाकर, दावत देकर अपनी 'नई आज़ादी' का जश्न मनाती है. ये पार्टियाँ एक तरह से समाज को यह बताने का तरीका हैं कि महिला अब दोबारा शादी के लिए उपलब्ध है और वह इस नई शुरुआत से खुश है.

तलाकशुदा महिलाएं क्यों हैं 'ज्यादा डिमांड' में?

सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि मॉरिटानिया में तलाकशुदा महिला को अक्सर एक नौजवान या पहली बार शादी कर रही लड़की से 'बेहतर' दुल्हन माना जाता है.

लोगों का मानना है कि पिछली शादी के अनुभव से वह महिला ज्यादा समझदार, अनुभवी और परिपक्व (Mature) हो गई है. इसलिए पुरुष उनसे शादी करना पसंद करते हैं. इस वजह से, यहाँ महिलाएँ अपनी जिंदगी में कई बार शादियाँ कर सकती हैं, जिसे कुछ लोग मजाकिया अंदाज़ में 'मैट्रिमोनियल करियर' (शादी का करियर) भी कहते हैं.

महिलाओं के पास है ताकत

यहां के इस्लामी कानून में भी महिलाओं को 'खुला' (Khul) नाम का एक अधिकार मिला है. इसका मतलब है कि अगर कोई महिला अपनी शादी से खुश नहीं है, तो वह खुद तलाक की पहल कर सकती है (अक्सर इसके लिए उसे पति से मिला मेहर या तोहफे लौटाने होते हैं). यह चीज़ उन्हें अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने की और ज्यादा ताकत देती है.

क्या सब कुछ अच्छा है?

हालांकि यह परंपरा महिलाओं को सशक्त बनाती है, लेकिन कुछ लोग इसकी चिंता भी करते हैं. उनका कहना है कि इतने ज़्यादा तलाक होने से बच्चों और परिवार की स्थिरता पर बुरा असर पड़ सकता है. साथ ही, अगर कोई महिला आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर है, तो तलाक के बाद उसे पैसों की मुश्किल हो सकती है.

लेकिन इन चिंताओं के बावजूद, मॉरिटानिया की यह परंपरा दुनिया को दिखाती है कि कैसे एक समाज शादी और तलाक को बिल्कुल अलग नज़रिए से देख सकता है. यहाँ एक महिला की कीमत तलाक से कम नहीं होती, बल्कि कई बार बढ़ जाती है.