VIDEO: अनोखा जश्न! बार-बार भागने वाली पत्नी से मिला छुटकारा! तलाक की खुशी में दूध से नहाया शख्स

असम के एक शख्स, मानिक अली, के लिए यह किसी त्योहार से कम नहीं था. उन्हें आखिरकार अपनी 'आज़ादी' मिल गई और उन्होंने इसे अनोखे अंदाज़ में मनाया - दूध से नहाकर. नलबारी ज़िले के रहने वाले मानिक अली ने अपनी पत्नी से कानूनी रूप से अलग होने के बाद दूध से स्नान किया.

एक वीडियो जो अब तेज़ी से वायरल हो रहा है, उसमें मानिक अली अपने घर के बाहर एक प्लास्टिक शीट पर खड़े हैं और उनके पास दूध से भरी चार बाल्टियां रखी हैं. वह एक के बाद एक बाल्टी का दूध अपने ऊपर डालते हैं और अपने तलाक का जश्न मनाते हैं.

मानिक अली ने इस पूरे जश्न को कैमरे में कैद किया है और वीडियो में उन्हें यह ऐलान करते हुए सुना जा सकता है, "आज से मैं आज़ाद हूँ." यह वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया है और इस पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं.

