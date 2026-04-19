Vehicle Restrictions in Rawalpindi: रावलपिंडी में वाहनों पर पाबंदी, क्या अमेरिका-ईरान वार्ता के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप?
(Photo Credis ANI)

Vehicle Restrictions in Rawalpindi:  पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद (जुड़वां शहरों) में रविवार को जिला प्रशासन ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए सभी प्रकार के परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इस प्रतिबंध के तहत निजी वाहन, सार्वजनिक बसें और मालवाहक वाहन (Goods Transport) पूरी तरह बंद रहेंगे. इस अचानक लगाए गए लॉकडाउन ने इन अटकलों को तेज कर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ शांति वार्ता के दूसरे दौर के लिए इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं.

प्रशासन का आदेश और सुरक्षा घेरा

रावलपिंडी के उपायुक्त (DC) द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, शहर के मुख्य मार्गों को सील कर दिया गया है.  यह भी पढ़े:  India-US Relations: पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत, हॉर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और पश्चिम एशिया के हालातों पर हुई चर्चा

  • शहर में 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है.

  • नूर खान एयरबेस और राजधानी के रेड जोन जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

  • हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मेट्रो बस सेवा और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सेवा को सीमित परिचालन की अनुमति दी गई है, लेकिन आम यातायात पूरी तरह ठप है.

डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की अटकलें

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर परिवहन का निलंबन आमतौर पर राष्ट्रप्रमुखों के दौरे के समय ही किया जाता है. ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ दो सप्ताह के संघर्ष विराम (Ceasefire) की घोषणा की थी और पाकिस्तान की मध्यस्थता की सराहना की थी. चर्चा है कि 21 अप्रैल को युद्धविराम समाप्त होने से पहले ट्रंप और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच इस्लामाबाद में ऐतिहासिक समझौता हो सकता है.

आम जनजीवन पर व्यापक प्रभाव

परिवहन सेवाओं के बंद होने से लगभग एक करोड़ की आबादी प्रभावित हुई है.

  • खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बाल्टिस्तान से आए यात्री विभिन्न बस अड्डों पर फंसे हुए हैं.

  • परीक्षाओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर भी इसका गहरा असर पड़ा है.

  • स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अपील की है, लेकिन बहाली का कोई निश्चित समय नहीं बताया है.

पाकिस्तान की मध्यस्थता

पाकिस्तान इस समय वाशिंगटन और तेहरान के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक प्रमुख सूत्रधार के रूप में उभरा है. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कूटनीतिक सक्रियता के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हैं. यदि ट्रंप का दौरा आधिकारिक तौर पर पुष्ट होता है, तो यह क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक बड़ा कदम होगा.

प्रशासन का आगामी अपडेट

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह पाबंदी सुरक्षा कारणों से "अगले आदेश तक" लागू रहेगी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नागरिकों को आधिकारिक माध्यमों से मिलने वाली सूचनाओं पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सुरक्षा समीक्षा के बाद जल्द ही अपडेट साझा किए जाएंगे.