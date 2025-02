तबाही मचाने वाला HELIOS लेजर! खौफनाक अमेरिकी हथियार की फोटो वायरल, पल भर में दुश्मनों को बना देगा राख

US Navy Laser Weapon HELIOS: एक अद्भुत तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अमेरिकी नौसेना अपने शक्तिशाली ड्रोन-विनाशक लेजर हथियार 'HELIOS' को एक युद्धपोत से दागते हुए दिख रही है. यह तस्वीर अमेरिकी सेंटर फॉर काउंटरमेजर्स की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित की गई थी. इस तस्वीर में अमेरिकी युद्धपोत 'USS Preble' से समुद्र के बीचों-बीच यह अत्याधुनिक हथियार फायर होते हुए दिख रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रदर्शन का उद्देश्य 'HELIOS' प्रणाली की क्षमताओं, प्रदर्शन और कार्यक्षमता को मान्य और सत्यापित करना था.

HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance) एक उन्नत लेजर हथियार प्रणाली है जिसे अमेरिका के लिए लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित किया गया है. यह 60-किलोवाट हाई-एनर्जी लेजर का उपयोग करता है, जो प्रकाश की गति से अपने लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है.

HELIOS की सबसे अनूठी विशेषताओं में इसकी 'लेयर्ड डिफेंस अप्रोच' शामिल है, जिससे यह दोनों प्रकार के हमले कर सकता है-

लॉकहीड मार्टिन के अनुसार, "HELIOS सिस्टम की गहरी मैगज़ीन क्षमता, कम लागत प्रति शॉट, प्रकाश की गति से डिलीवरी और उच्च सटीकता इसे नौसेना की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती हैं. साथ ही, इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन भविष्य में और अधिक शक्तिशाली लेजर सिस्टम में अपग्रेड होने की क्षमता रखता है."

The US Navy released a new photo of USS Preble (DDG-88) firing her HELIOS laser weapon. pic.twitter.com/oL4rMsA4Xu

