Plane Crash Video: अमेरिका में बड़ा विमान हादसा, UPS Flight 2976 मालवाहक प्लेन टेक-ऑफ करते ही क्रैश, 3 की मौत

​अमेरिका के केंटकी राज्य में मंगलवार को एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया. यहाँ के लुइसविल शहर में UPS कंपनी का एक बड़ा मालवाहक विमान (UPS Flight 2976 Cargo Plane) क्रैश हो गया है. ​यह हादसा तब हुआ जब विमान मुहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा था. खबरों के मुताबिक, इस हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 11 लोग घायल हो गए हैं. जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें दिख रहा है कि उड़ान भरते ही विमान के बाएं पंख में आग लग गई और वह धुएं का गुबार छोड़ने लगा. विमान ज़मीन से बस थोड़ा ही ऊपर उठ पाया था कि क्रैश हो गया और एक ज़बरदस्त धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया. धमाका इतना तेज था कि पास की एक इमारत की छत के भी परखच्चे उड़ गए.

​उड़ान भरते ही बन गया आग का गोला

​यह घटना शाम करीब 5:15 बजे की है. UPS का यह विमान होनोलूलू जाने के लिए टेक-ऑफ कर रहा था.

NOW - UPS cargo plane crashes in Louisville, Kentucky.pic.twitter.com/PN6hXLQ6U3 — Disclose.tv (@disclosetv) November 4, 2025

​मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है

​केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने बताया कि हताहतों की संख्या अभी और बढ़ सकती है. उन्होंने कहा, "यह अभी भी एक बहुत खतरनाक स्थिति है क्योंकि विमान में कई ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ हो सकते हैं."

​मेयर ने भी विमान में भरे ईंधन को लेकर गहरी चिंता जताई है. मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की भारी तैनाती की गई है.

​इलाके में 'शेल्टर-इन-प्लेस' का आदेश

​लुइसविल में ही UPS का सबसे बड़ा पैकेज हैंडलिंग सेंटर है, जहाँ हज़ारों लोग काम करते हैं. यह एयरपोर्ट शहर के बीचों-बीच है, जिसके आस-पास रिहायशी इलाके भी हैं.

​हादसे के बाद, एयरपोर्ट के उत्तरी हिस्से से लेकर ओहायो नदी तक के पूरे इलाके में 'शेल्टर-इन-प्लेस' का आदेश जारी कर दिया गया है. इसका मतलब है कि लोगों को सुरक्षा के लिए अपने घरों के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है.

​जो विमान क्रैश हुआ है वह मैकडोनेल डगलस MD-11 था और 1991 में बना था.