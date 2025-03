Sea Security Belt 2025: हाईजैक जहाज को आतंकियों से छुड़ाने की कोशिश! रूस, चीन और ईरान ने ओमान में किया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, सामने आया चौंकाने वाला VIDEO

Sea Security Belt 2025: रूस, चीन और ईरान की नौसेनाओं ने मिलकर बड़े पैमाने पर गर्ल्फ ऑफ ओमान में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया. इस दौरान जंगी जहाजों ने लाइव-फायर ड्रिल के साथ-साथ समुद्री आतंकवाद से निपटने का अभ्यास किया. रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस अभ्यास में रूस की पैसिफिक फ्लीट के युद्धपोत Rezky, Hero of the Russian Federation Aldar Tsydenzhapov और Pechenga नामक मध्यम समुद्री टैंकर शामिल रहे.

वहीं, चीनी और ईरानी नौसेनाओं ने भी अपनी पूरी ताकत से इस अभियान में भाग लिया.

Visuals of ongoing joint naval exercise "Sea Security Belt 2025" between Russia, China and Iran.

Russian, Iranian, and Chinese warships train to inspect and liberate watercraft from mock terrorists during Sea Security Belt 2025 naval exercise#SeaSecurityBelt #Russia #Iran… pic.twitter.com/X5nstJLxx1

— Manish Shukla (@manishmedia) March 12, 2025