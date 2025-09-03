'हमारा बहाया खून मत भूलो'...एक पोस्ट से ट्रंप ने हिला दी दुनिया! पुतिन, जिनपिंग और किम पर सीधा निशाना

अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर तीन घंटे तक बातचीत हुई. (Photo : X)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने मंगलवार को कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से "बहुत निराश" हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन युद्ध में हो रही मौतों को कम करने के लिए उनका प्रशासन कुछ कदम उठाने की योजना बना रहा है. इसके साथ ही उन्होंने चीन और रूस के बीच बढ़ती नज़दीकियों को लेकर किसी भी तरह की चिंता से इनकार किया.

पुतिन से क्यों हैं निराश?

एक रेडियो शो में बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं राष्ट्रपति पुतिन से बहुत निराश हूं, यह मैं कह सकता हूं. और हम लोगों को जीने में मदद करने के लिए कुछ करने जा रहे हैं."

आपको बता दें कि ट्रंप ने अगस्त के मध्य में अलास्का में पुतिन के साथ एक शिखर बैठक की थी. इसके बाद उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की और नाटो (NATO) के प्रमुख नेताओं से व्हाइट हाउस में मुलाकात की. इन मुलाकातों के बाद ट्रंप को उम्मीद थी कि ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच एक बैठक होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि किसी भी समझौते में वाशिंगटन यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देने में मदद करेगा. साथ ही, उन्होंने रूस को चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन में शांति की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई तो उस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

BREAKING: Trump tells Xi Jinping to 'please give my warmest regards to Vladimir Putin, and Kim Jong Un, as you conspire against The United States of America.' pic.twitter.com/k4PhIQNQXu — The Spectator Index (@spectatorindex) September 3, 2025

ट्रंप का यह भी मानना है कि किसी भी शांति समझौते के लिए "ज़मीन की अदला-बदली" और सीमाओं में बदलाव महत्वपूर्ण होंगे. हालांकि, यूक्रेन अपनी ज़मीन को कानूनी तौर पर रूस का हिस्सा मानने का विरोध करता है.

चीन-रूस की दोस्ती पर क्या बोले ट्रंप?

जब इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह "चीन और रूस के अमेरिका के खिलाफ एक गुट बनाने" को लेकर चिंतित हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया.

उन्होंने कहा, "मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं... हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है. वे कभी भी हम पर अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे. मेरा विश्वास करो."

यह बयान ऐसे समय में आया है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को चीन में पुतिन की मेजबानी की और उन्हें अपना "पुराना दोस्त" बताया. इसके अलावा चीन ने बुधवार को अपनी बढ़ती सैन्य ताकत दिखाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड भी शुरू की.

इस पर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक व्यंग्यात्मक (sarcastic) पोस्ट में कहा, "राष्ट्रपति शी और चीन के अद्भुत लोगों का जश्न का दिन शानदार और स्थायी हो. कृपया व्लादिमीर पुतिन और (उत्तर कोरियाई नेता) किम जोंग उन को मेरा सादर नमस्कार कहें, क्योंकि आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं."