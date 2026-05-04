Thailand: चलती टुक-टुक में विदेशी जोड़े की अश्लील हरकत; वायरल वीडियो पर मचा बवाल, पुलिस कर रही तलाश

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

पातोंग (थाईलैंड), 4 मई: थाईलैंड (Thailand) के फुकेत प्रांत (Phuket Province) स्थित पातोंग (Patong) में एक विदेशी जोड़े की शर्मनाक हरकत ने स्थानीय निवासियों और अधिकारियों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे एक वीडियो (Viral Video) में एक विदेशी जोड़ा चलती हुई टुक-टुक (Tuk-Tuk) (थाईलैंड का प्रसिद्ध तिपहिया वाहन) में सरेआम अश्लील कृत्य और यौन क्रियाएं (S*xual Act) करते हुए नजर आ रहा है. यह घटना पातोंग के एक व्यस्त मार्ग पर हुई, जहाँ अन्य वाहन चालक और पैदल यात्री भी मौजूद थे. यह भी पढ़ें: Armpit-Sniffing: जापान में 'अंडरग्राउंड आइडल' का विवादित वीडियो वायरल: फैंस को 'आर्मपिट' सूंघने की इजाजत देने पर छिड़ी बहस

स्थानीय लोगों और नेटिज़न्स में नाराजगी

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी कड़ी निंदा की जा रही है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह का व्यवहार थाईलैंड की संस्कृति और सार्वजनिक मर्यादा के प्रति घोर अनादर है. कई यूजर्स ने टुक-टुक चालक की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिर इस तरह की हरकत शुरू होने पर वाहन को रोका क्यों नहीं गया. लोगों का मानना है कि ऐसी घटनाओं से पातोंग की छवि को नुकसान पहुंचता है, जिसे एक 'फैमिली-फ्रेंडली' डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

थाई कानून और कानूनी प्रावधान

थाईलैंड में सार्वजनिक अश्लीलता को लेकर बेहद सख्त कानून हैं. 'बैंकॉक पोस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि अभी तक इस विशिष्ट मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन थाई दंड संहिता (Thai Criminal Code) की धारा 388 के तहत सार्वजनिक रूप से अश्लील कृत्य करना दंडनीय अपराध है। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. थाई पर्यटन विभाग अक्सर पर्यटकों को स्थानीय परंपराओं और सार्वजनिक मर्यादा का सम्मान करने की सलाह देता है. यह भी पढ़ें: Dalawang OFW Viral Video: क्या नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में हुई 2 पिनय वर्कर्स की गिरफ्तारी? जानें वायरल दावों का सच

पर्यटन और साख पर प्रभाव

फुकेत में 'विघटनकारी' पर्यटक व्यवहार की बढ़ती घटनाओं ने 'क्वालिटी टूरिज्म' की मांग को तेज कर दिया है. पातोंग के सामुदायिक नेताओं ने फुकेत प्रांतीय पुलिस से आग्रह किया है कि दोषियों को सीसीटीवी फुटेज के जरिए ट्रैक किया जाए ताकि एक मिसाल कायम की जा सके. पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और संभावना है कि दोषियों की पहचान होने पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ सकती है.