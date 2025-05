ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला कर सकता है इजराइल, अमेरिका को मिली खुफिया जानकारी

नई दिल्ली: अमेरिका को मिली ताज़ा खुफिया जानकारी से पता चला है कि इज़राइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये जानकारी बेहद संवेदनशील है और अगर इज़राइल ऐसा करता है तो इससे पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ सकता है.

हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इज़राइल ने इस हमले को लेकर अंतिम फैसला ले लिया है या नहीं. लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में इस हमले की संभावना काफी बढ़ गई है.

ट्रंप प्रशासन इस वक्त ईरान के साथ एक नया परमाणु समझौता करने की कोशिश में लगा है. लेकिन इज़राइल इस समझौते से संतुष्ट नहीं है और उसे लगता है कि अगर अमेरिका ईरान से "कमजोर" समझौता करता है, तो उसे खुद ही सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी.

इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले भी साफ कर चुके हैं कि वे ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने देंगे. अब अमेरिकी एजेंसियों को जो गतिविधियां दिख रही हैं — जैसे इज़राइली सेना की एयर एक्सरसाइज और बमों की मूवमेंट — उससे अंदेशा है कि इज़राइल किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है.

खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इज़राइल अकेले ईरान के गहराई में स्थित परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह नहीं कर सकता. इसके लिए उसे अमेरिका की मदद चाहिए होगी, जैसे मिड-एयर रिफ्यूलिंग और भारी बम. लेकिन फिलहाल अमेरिका इस हमले में खुलकर शामिल होने के मूड में नहीं है, जब तक कि ईरान कोई बड़ा उकसावे वाला कदम न उठाए.

