लगातार तीसरे नाटो देश में रूसी विमानों की घुसपैठ

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

ना सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष और ज्यादा घातक हुआ है बल्कि रूस की ओर से यूरोप के नाटो सदस्य देशों के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं.पोलैंड और रोमानिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल होने के बाद शुक्रवार को रूसी लड़ाकू विमान एस्टोनिया के हवाई इलाके में भी दाखिल हुए. पोलैंड, रोमानिया और एस्टोनिया तीनों ही नाटो के सदस्य देश हैं. ऐसे में नाटो ने अगले हफ्ते की शुरुआत में इन उल्लंघनों को लेकर बैठक करने का फैसला किया है. इसके साथ ही नाटो ने पूर्वी पोलैंड के ऊपर करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपना 'आइज इन द स्काई' नाम का टोही प्लेन तैनात कर दिया है.

नाटो की बैठक की मांग एस्टोनिया की ओर से की गई. एस्टोनिया के अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने रूस के तीन मिग-31 विमानों को अपने वायुक्षेत्र में बिना अनुमति के उड़ान भरते देखा. वहीं पोलैंड की ओर से भी शुक्रवार को कहा गया कि बाल्टिक सागर में पोलैंड के ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के पास रूसी लड़ाकू विमान काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरते देखे गए. हालांकि रूस की ओर से हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की किसी भी घटना से इंकार किया गया है.

नाटो के सदस्य देश को खतरा

नाटो देशों की बैठक के बारे में जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया है कि यह बैठक नाटो के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत होगी. हालांकि बैठक की तारीख की अभी घोषणा नहीं की गई है. अगर कोई नाटो सदस्य देश अपनी क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक संप्रभुता या सुरक्षा पर खतरा महसूस करता है, तो वह अनुच्छेद 4 के तहत सदस्य देशों की बैठक बुला सकता है.

सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक नाटो ने एस्टोनिया की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेते हुए रूसी विमानों को खदेड़ दिया. लेकिन रूस का संघर्ष पश्चिमी यूरोप की ओर बढ़ने का डर बढ़ गया है. पोलैंड ने पिछले हफ्ते भी शिकायत की थी कि करीब 20 रूसी ड्रोन इसके इलाके में दाखिल हुए. इससे पहले रोमानिया ने भी रूसी ड्रोन के अपने इलाके में उड़ान भरने की शिकायत की थी.

रूस-यूक्रेन के बीच और तेज हुई लड़ाई

इस बीच रूस ने यूक्रेन में भी संघर्ष को तेज कर दिया है. शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात रूस ने यूक्रेन पर अपना अब तक का सबसे घातक हवाई हमला किया. इस दौरान रूस ने 40 मिसाइलों और 580 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी. जेलेंस्की ने बताया कि इस हमले में कम से कम तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं.

वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की ओर से बढ़े आक्रमण के बारे में वो अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करेंगे. जेलेंस्की अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक में भाग लेने अमेरिका जा रहे हैं. इसी दौरान वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे. जेलेंस्की ने स्पष्ट कहा कि वो इस दौरान रूस के हमले से यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटियों की चर्चा करेंगे.

हालांकि यूक्रेन की ओर से भी रूस पर हवाई हमले जारी हैं. ऐसे ही एक यूक्रेनी हमले में रूस के दक्षिण-पश्चिमी समारा इलाके में चार लोगों की मौत हुई है. इस बात की जानकारी इलाके के गवर्नर ने दी. इस यूक्रेनी हमले को लड़ाई की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला बताया जा रहा है.