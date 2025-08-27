VIDEO: पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार, करतारपुर कॉरिडोर डूबा, श्री दरबार साहिब गुरुद्वारे में घुसा रावी नदी का पानी

Kartarpur Corridor Flood: पंजाब में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा दी है. राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. इस मूसलाधार बारिश के बीच, पवित्र करतारपुर कॉरिडोर भी बाढ़ के पानी में डूब गया है. आपको बता दें कि यह कॉरिडोर पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब को भारत के डेरा बाबा नानक स्थल से जोड़ता है.
श्री दरबार साहिब गुरुद्वारे के अंदर भी बाढ़ का पानी घुसने के वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के बाद, सीमा पार (पाकिस्तान की तरफ) से रावी नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसके कारण कॉरिडोर में बाढ़ आ गई. कॉरिडोर और आसपास के इलाकों में पानी भरने से वहां मौजूद ऐतिहासिक धरोहरों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है.
PM House is actively working,Federal Minister Ahsan Iqbal and Myself as State Minister are making every effort to rescue the pilgrims and staff at Baba Guru Nanak Kartarpur Corridor,Rescue 1122 is using boats,Will take care of every single person. pic.twitter.com/KWosNR8vle
— Kheeal Das Kohistani (@KesooMalKheealD) August 27, 2025
#KartarpurCorridor almost submerged as #RiverRavi swells after heavy #rain
The sudden surge in water levels has inundated the surrounding areas, triggering concerns over damage to both the corridor infrastructure and nearby heritage sites.
Report- @kamaljitsandhu
Read more:… pic.twitter.com/AfI0EXK3O7
— IndiaToday (@IndiaToday) August 27, 2025
गांवों में भी घुसा पानी
खबरों के मुताबिक, रावी नदी का एक तटबंध (बांध) टूटने की वजह से डेरा बाबा नानक के कई गांवों में भी पानी घुस गया है. रावी के अलावा, राज्य में बहने वाली अन्य प्रमुख नदियां, जैसे सतलुज और ब्यास भी खतरे के निशान के करीब बह रही हैं. इस स्थिति ने स्थानीय लोगों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.