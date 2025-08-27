VIDEO: पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार, करतारपुर कॉरिडोर डूबा, श्री दरबार साहिब गुरुद्वारे में घुसा रावी नदी का पानी
करतारपुर कॉरिडोर भी बाढ़ के पानी में डूब गया है. (Photo : X)

Kartarpur Corridor Flood: पंजाब में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा दी है. राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. इस मूसलाधार बारिश के बीच, पवित्र करतारपुर कॉरिडोर भी बाढ़ के पानी में डूब गया है. आपको बता दें कि यह कॉरिडोर पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब को भारत के डेरा बाबा नानक स्थल से जोड़ता है.

श्री दरबार साहिब गुरुद्वारे के अंदर भी बाढ़ का पानी घुसने के वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के बाद, सीमा पार (पाकिस्तान की तरफ) से रावी नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसके कारण कॉरिडोर में बाढ़ आ गई. कॉरिडोर और आसपास के इलाकों में पानी भरने से वहां मौजूद ऐतिहासिक धरोहरों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है.

गांवों में भी घुसा पानी

खबरों के मुताबिक, रावी नदी का एक तटबंध (बांध) टूटने की वजह से डेरा बाबा नानक के कई गांवों में भी पानी घुस गया है. रावी के अलावा, राज्य में बहने वाली अन्य प्रमुख नदियां, जैसे सतलुज और ब्यास भी खतरे के निशान के करीब बह रही हैं. इस स्थिति ने स्थानीय लोगों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.